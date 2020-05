Rugby : l'AS Béziers Hérault pourrait changer de main

De riches investisseurs originaires du Moyen-Orient envisagent le rachat du club de rugby de Béziers, installé en Pro D2. Des discussions sont en cours et l'ASBH pourrait changer de main.

C'est une information que nous ont confirmé plusieurs sources, parmi lesquelles le maire de Béziers, et que le quotidien Midi Libre a révélé la semaine dernière. En effet, c'est bien lui, Robert Ménard, qui a joué les intermédiaires. Peu avant le confinement, ce dernier a organisé en mairie deux rendez-vous entre les dirigeants et des partenaires du club d'un côté, et des investisseurs émiratis de l'autres.

Ces hommes, dont l'identité est pour l'heure tenue secrète, se sont d'abord intéressés à la vigne, avec un projet en cours dans le département, et c'est ainsi qu'ils sont entrés en contact avec l'ancien international français, Christophe Dominici, qui s'est en partie reconverti dans le vin avec un domaine viticole près de Béziers, à Nissan-lez-Enserune. L'ancien rugbyman est en quelques sortes, dans ce dossier, le représentant des acheteurs potentiels.

Pour l'heure, rien n'est fait concernant le club de rugby, mais des discussions et des vérifications sont en cours, notamment au niveau des garanties financières de ces investisseurs.