Rugby : la direction de l'AS Béziers Hérault et les investisseurs émiratis renouent le dialogue

Les actuels patrons de l'ASBH et les potentiels acheteurs émiratis se sont revus, ce lundi soir. Un entretien d'une heure et demi qui a permis de renouer le dialogue et d'avancer dans vers une éventuelles reprise de ce club mythique, en proie à des difficultés financières.