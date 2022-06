Laurent Beaugiraud, co-président du VRDR et Johann Authier, manager, sont les invités de France Bleu Drôme-Ardèche ce mercredi 8 juin de 18h à 19h pour dresser le bilan de la saison et parler des objectifs pour la saison 2022-2023.

Rugby : bilan et projections sur l'avenir ce mercredi entre 18h et 19h dans 100% VRDR

Un peu moins de deux semaines après l'élimination du VRDR en demi-finale du championnat Nationale contre Soyaux-Angoulême, France Bleu Drôme-Ardèche reçoit Laurent Beaugiraud, co-président et Johann Authier, manager du club drômois ce mercredi 8 juin pour dresser le bilan de la saison et parler des objecfis pour la saison 2022-2023. Le VRDR sera t-il mieux armé pour monter en 2023 ? Quelle équipe , quelles ambitions et quels enseignements à tirer de cette saison ? Rendez-vous ce mercredi de 18h à 19h avec nos invités. Nous parlerons aussi de la formation du club avec Yvan Jourdan, responsable de l'école de rugby et de la filière jeunes.