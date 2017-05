Rugby : le club d'Annonay assuré de monter en fédérale 2 la saison prochaine

L'ambiance est à la fête pour les rugbymen d'Annonay. Ils sont assurés de monter en fédérale 2. Ils ont perdu le match retour de dimanche face à Clermont Cournon, mais le score du match aller leur suffit pour monter au niveau supérieur la saison prochaine.

La défaite a le goût de la victoire pour les rugbymen d'Annonay. Ils ont perdu dimanche 14 à 9 face à Clermont Cournon, en 16ème de finale retour de fédérale 3. Mais ils sont assurés de jouer au niveau supérieur la saison prochaine, en fédérale 2. Les rouges et noirs avaient remporté le match aller avec plus de vingt points d'avance. Cette courte défaite leur suffit donc pour passer en 1/8e de finale, et surtout pour monter en Fédérale Une.

"C'est l'aboutissement du travail de tout un club" - Louis Barbatto, manager du Club Sportif Annonéen.

"Ça fait sept ans qu'on cherche à monter", explique Louis Barbatto, le manager du Club Sportif Annonéen. "L'année dernière ont a échoué donc on a fait des recrutements et cette fois c'est la bonne ! C'est l'aboutissement du travail de tout un club."

Objectif pour la saison prochaine ? Se maintenir et pourquoi pas jouer les premiers rôles

Même enthousiasme pour le président du club. "Ah c'est la fête, c'est magnifique", confie Ottavio Barbatto. "Après le niveau de la fédérale 2 ce n'est pas celui de la fédérale 3..." Mais le coach se veut rassurant. "J'ai vu les sponsors du club et ils m'ont donné un budget conséquent pour recruter cinq ou six joueurs pour étoffer le groupe et peut-être jouer les premiers rôles en fédérale 2 l'an prochain",

Pour les 8ème de finale de la fédérale 3, les Ardéchois affronteront Vinay, le 28 mai, sur terrain neutre. Que du bonus pour les rouges et noirs.