Rugby, le Stade Montois en réorganisation mode Covid

L’enceinte de Boniface va être découpée en plusieurs secteurs, public, accrédités, joueurs et encadrements. La jauge est toujours de 5000 personnes jusqu’au moins au 31 octobre. Il sera impossible de quitter sa zone de stade, les spectateurs doivent porter le masque en tout instant. Il n’y a plus de places debout. Les groupes de spectateurs ne doivent pas excéder 10 personnes. Un seul membre de chaque groupe est autorisé à se déplacer pour aller acheter des rafraichissements dans la seule zone qui lui est attribuée. Evidemment les contacts entre joueurs et public à l’issue des rencontres sont proscrits, la pelouse est strictement réservée aux joueurs, cadres techniques, personnel médical, sauveteurs de la Sécurité Civile, agents de sécurité et corps arbitral. Par ailleurs un système de billetterie a été mis en place qui recommande et favorise les paiements par téléphone ou internet. Et privilégie le numérique en offrant des tarfifs préférentriels. Pour Jean- Robert Cazaux, le président du Stade Montois Rugby, les mesures de sécurité sont certes contraignantes mais indispensables.

Jean -Robert Cazaux, président montois, Lise Lesburguères, chargée de la billeterie, Torha Balde, nouvelle chargée de la communication © Radio France - Pab

Bonsoir au Stade © Radio France - pab

Protocole © Radio France - Pab

Tarifs, sous, prix © Radio France - Pab

Lise Lesburguères, chargée de la billeterie © Radio France - Pab

A noter par ailleurs que le SMR va jouer son second match de préparation ce jeudi à Biarritz face au BO.

La reprise de Pro D 2 aura lieu le vendredi 4 septembre à Boniface devant Béziers, rencontre à 19h, en direct sur France Bleu Gascogne.

Enfin le SMR vient de signer un nouveau joueur, déjà un joker médical qui vient pallier l’absence durable du2è ligne Baptiste Hazard. Il s’agit d’un polyvalent 2è- 3è ligne argentin, Santiago Montaner, âgé de 25 ans, 102 kilos pour 1m90. Il arrive du club de Ceibos qui évolue en Super Ligue Americana et a disputé la Currie Cup, compétition internationale, avec les Jaguares.