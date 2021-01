Rugby : le Stade niçois reprend sa marche en avant contre Tarbes

Après sa défaite frustrante à Albi le week-end dernier, le Stade niçois reprend sa marche en avant en Nationale de rugby. Les rugbymen niçois s'imposent ce dimanche 29-8 contre Tarbes et empochent le bonus offensif. Ils consolident leur deuxième place au classement.

Pas de mauvaise blague ce dimanche après-midi au stade des Arboras. Pour rester dans la roue de Bourg-en-Bresse, leader de ce championnat de Nationale de rugby et qui a battu Dijon (20-7), le Stade niçois devait s'imposer face à Tarbes et effacer la défaite frustrante du week-end dernier à Albi (21-19).

Mapoe en grande forme

Sans perdre de temps, les rouges et noirs marquaient le premier essai dès la 6e minute grâce à Mapoe, après un gros travail de Slowik. Le Sud-africain récidivait après la demi-heure de jeu. Après avoir résisté à deux adversaires il donnait de l'air aux Niçois (17-3 / 36e). Qui allait même asphyxier les Tarbais avant la mi-temps grâce à Slowik qui aplatissait en coin.

Le bonus offensif sur le gong !

24 - 3 à la pause, la messe était déjà dîtes pour les visiteurs, qui sauvaient l'honneur en seconde période avec un essai non transformé (55e). Les Niçois eux ne s'arrêtaient pas là et allaient chercher le bonus offensif sur le gong grâce à un essai en bout de ligne de Bonnet-Gonnet (29-8 / 79e). Un point supplémentaire qui pourrait être précieux en fin de saison. Le Stade niçois conforte donc sa deuxième place au classement et se rendra à Chambéry dimanche prochain (15h) pour affronter le 11e de cette poule de Nationale.