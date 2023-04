Rugby : le Stade Niçois termine sa saison sur une victoire

Sans enjeu sportif, ce derby du sud aura malgré tout était accroché et spectaculaire jusqu'au bout. Menés 28-17 à dix minutes de la fin, les Niçois ont renversé les Varois grâce à deux essais, notamment ce dernier après la sirène de Louis Suaud (82'). Le Stade Niçois s'impose finalement 31-28 et clôture avec le sourire une saison globalement décevante en Nationale. Ou frustrante. Car les Niçois payent surtout ce retard à l'allumage et ces deux victoires seulement après neuf journées. La montée en puissance de l'équipe, malgré quelques accrocs encore sur le parcours, n'a pas suffit à aller décrocher ce Top 6 et ces phases finales pour jouer la montée en Pro D2.

Du mouvement cet été à Nice

Les Niçois ont deux semaines pour se reposer avant de revenir fin mai pour une première remise en route en vue de la saison prochaine. Le staff et l'effectif vont bouger cet été, pour tenter enfin d'atteindre l'objectif d'accéder à la Pro D2 dans un an.