Rugby : Nationale 2 : le CAP étrille Fleurance

Côté sport périgourdin, en ce weekend des 12 et 13 novembre 2022, nous avons retenu la performance des capistes en Nationale 2 de rugby et toute la journée en Fédérale, avec Belvès à domicile en Fédérale 2, et le match du haut de tableau, Vergt face au leader Figeac en Fédérale 3. Le point sur les performances de Bergerac et Trélissac en championnat de National 2 et juste avant d'affronter les clubs de Ligue 2 en Coupe de France de football. Sans oublier les résultats en handball et basket au niveau régional.

Rugby, Nationale 2, Périgueux bat Fleurance

Le CAP reçoit Fleurance au Stade Francis Rongièras en Nationale 2 de rugby - Alain Curutchet, vice président CAP

Périgueux 21-5 Fleurance. Ce dimanche 13 novembre 2022, 15h00, coup d'envoi du match des capistes, comptant pour la 8ème journée de Nationale 2 de rugby. Devant son public et ses supporters du stade Francis Rongièras, le CAP avait à cœur de se racheter de son faux pas d'il y a 15 jours à Saint Jean de Luz. C'est une précieuse victoire pour le CAP et aussi une belle opération au classement, puisque la veille, les deux premiers, Auch et Niort s'étaient neutralisés 19-19. On s'est ennuyé un peu en première mi-temps, l'arbitre intervient trop souvent et le jeu n'est pas plaisant à suivre. La mi-temps intervient alors que Périgueux mène 14 à 5. Au retour des vestiaires, Fleurance n'inscrira plus le moindre point. Les capistes poursuivent leurs efforts et finissent par s'imposer, 21 à 5. Seule fausse note un essai périgourdin non accordé par l'arbitre qui aurait permis le point du bonus offensif. Périgueux jouera à Marmande la semaine prochaine. Ecoutez la réaction à chaud de l'entraineur capiste Richard Hill, tout content de ce résultat, car l'infirmerie périgourdine est bien remplie. Résultats complets et classement .

Rugby, Fédérale 1, Bergerac toujours dans le doute

Salles 25-23 Bergerac. Pour cette 8ème journée de la Poule 4, l'US Bergerac était en déplacement, ce dimanche après-midi face à Salles. Résultats complets et classement . Bergerac réalise la meilleure entame de la partie, mais après une grosse domination, le joueur bergeracois Castagnier se voit infligé d'un deuxième carton jaune, que les observateurs jugent injustifié. Voilà qui permet à Salles de remonter au score et d'inscrire un essai, non transformé. Score de parité 11 à 11 à la mi-temps. Hélas lors de la deuxième mi-temps, Salles reprend un peu le dessus et Bergerac s'incline encore de très peu à l'extérieur. La situation se complique pour l'USB.

Bergerac en déplacement à Salles en Fédérale 1 de rugby - Thibault Chauvin correspondant US Bergerac Rugby

Rugby, Fédérale 2, Belvès en mode reconquête

L'équipe de Belvès qui évolue en Fédérale 2 - Stade Belvèsois

Belvès 30-28 Levezou Ségala. Ce dimanche après-midi, Belvès retrouvait son public pour ce match de la 8ème journée de la Poule 4. Belvès avait besoin de se relancer après sa défaite de la semaine dernière. C'est chose faite, même si la victoire fut difficile et étriquée. Résultats complets et classement .

Rugby, Fédérale 3, Vergt face à Figeac, le match au sommet

Vergt reçoit le leader Figeac pour un match au sommet de Fédérale 3 de rugby - Hervé Janot, dirigeant UAV

Vergt 23-18 Figeac. Match au sommet de cette 7ème journée de la Poule 15 de Fédérale 3. Le leader, Figeac, en déplacement, ce dimanche 13 novembre 2022 sur la pelouse de Vergt. Bel exploit de l'UAV qui fait chuter le leader, Figeac, qui perd pour la première fois de la saison. Voilà qui prouve que Vergt est dans le coup et comme l'un des trois favoris de la poule 4. La première mi-temps se résume à un duel de buteurs. Un match fermé et les ouvertures se produiront au retour des vestiaires. Vergt réalise une belle opération au classement. Hervé Janot, l'un des dirigeants vernois réagit à cette courte mais belle victoire. Vergt est coleader avec Figeac. Résultats complets et classement .

Le Bugue 21-33 Sarlat

21-33 Argentat 27-25 Saint Astier-Neuvic

Lacapelle Marival 25-18 Le Lardin Saint Lazare

Lalinde 22-25 Nontron. Première victoire de la saison pour Nontron.

Rugby, les résultats en Régionale 1, Poules 2 et 3

Juillac Objat 23-28 Montignac

NSL rugby 37-3 Cublac-Terrasson

Ras Des 2 Vallées 20-20 XV Haut Périgord

Ribérac 38-25 Trélissac

38-25 Saint Cyprien 17-18 Le Passage

17-18 Le Passage Mussidan 13-9 Confluent Rugby

Football, National 2, ça coince pour les clubs périgourdins avant la Coupe de France

Trélissac FC battu à Moulins Yzeure avant de rencontrer les Girondins de Bordeaux - Trélissac Football Club

Moulins Yzeure 4-2 Trélissac. Il y avait mieux pour se mettre en confiance avant d'affronter les Girondins de Bordeaux, le weekend prochain lors du 8ème tour de la Coupe de France de football. Les trélissacois qui menaient pourtant 2 à 0 à la 45ème minute, voient revenir leurs adversaires qui inscrivent 2 buts coup sur coup et retournent aux vestiaires à égalité, 2 à 2. Ensuite, ce n'est plus le même match, poussé par ses supporters, Moulins Yzeure reprend confiance. Trélissac rate le pénalty pour mener à nouveau dans la rencontre et encaisse en contre 2 autres buts. "L'adversaire avait un peu plus d'envie et nous avons changé de système en défense et visiblement cela n'a pas fonctionné" nous a dit en substance, Jimmy Burgho le capitaine trélissacois. Résultats et classement site FFF .

Christophe Fauvel. © Radio France - Benjamin Fontaine

Bergerac 0-0 Chamalières. Bergerac jouait vendredi soir son match de la 10ème journée de National 2 de football. Les bergeracois ont fait face à un adversaire très joueur, et particulièrement déterminé. Côté bergeracois, il aura manqué le réalisme. Des petits détails techniques et des petits ratés n'ont pas permis l'ouverture du score. Voilà deux points de perdu à domicile, après, pourtant, la belle victoire des bergeracois à Angoulême, la semaine dernière. Il y avait, peut-être, inconsciemment de la retenue au sein de l'équipe bergeracoise, avant le 64ème de finale de Coupe de France, vendredi à Campréal, face à Niort, club de Ligue 2. Résultats et classement site FFF .

Football, nos clubs périgourdins en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régionale 1, Poule B : Feytiat 0-2 Trélissac (2) - Saint Médard Boulazac - Mussidan-Saint Médard Brive - Classement site FFF.

Régionale 2, Poule D : Nontron-Saint Pardoux 2-2 Limens JSA. Limens tout en haut, Nontron tout en bas. Classement site FFF . Régionale 2, Poule E : Sainte Hélène 3-3 Bergerac (2) - Sarlat Marcillac 3-3 Cenon - Prigonrieux Bergerac la Catte - Classement site FFF Régionale 3, Poule E : Trélissac (3) 6-0 Aurence Roussillon - Mareuil-Verteillac Brive ASPO - Chancelade-Marsac Feytiat - Classement. Régionale 3, Poule F : Périgord Centre (reporté) Soyaux - Thenon-Limeyrat-Fossemagne 1-3 Ruelle - Saint Yrieix 2-0 Coulounieix-Chamiers - Saint Junien 1-Ribérac. Ribérac est un bon deuxième, derrière le leader, Saint Yrieix - Classement site FFF.

Régionale 3, Poule H : Montpon-Ménesplet Pays du Dropt - Gensac-Montcaret Vallée du Lot. Classement site FFF .

Régionale Féminine 1 : Bressuire Bergerac - Trélissac Brive - Résultats et classement site FFF .

L'équipe de football de Ribérac évolue en Régional 3 - CAR Football

Basket, résultats des clubs périgourdins en Nationale et Ligue Nouvelle Aquitaine

Nationale U18 Elite Masculine : Boulazac Basket Dordogne Adour Dax. Résultats et classement site FFBB .

Régionale 2 Féminine : Limoges ABC 76-72 Lardin Basket Club - Panazol US Bergerac Basket. Résultats et classement site FFBB .

Régionale 2 Masculine : Saint Front de Pradoux 67-70 Saint Pantaléon - Limoges Basket Club 73-87 Boulazac Basket Dordogne (2). Résultats site FFBB .

Régionale 3 Féminine : Uzerche ASPTT Grand Périgueux - SAS Basket 43-31 Tulle Corrèze - Issac 58-44 Chambon Evaux - Beaulieu 52-75 US Basket Bassillac. Résultats et classement site FFBB .

L'équipe de basket de Saint Front de Pradoux - ES Saint Front de Pradoux

Handball, résultats des clubs périgourdins en Nationale et Ligue Nouvelle Aquitaine

Nationale 3 Féminine : Marmande 39-27 Périgueux Handball. Résultats et classement site FFHB .

Pré Nationale Féminine : Ribérac 26-26 Entente Périgord Sud-Ouest. Résultats et classement site FFHB .

Pré Nationale Masculine : Lezay-Celles 23-48 HBC Champcevinel. Résultats et classement site FFHB .

Excellence Régionale Féminine : Vivonne 20-19 Périgueux Handball (2) - Sarlat Isle. Résultats et classement site FFHB.

Excellence Régionale Masculine : Aunis La Rochelle Lalinde - Résultats et classement site FFHB .

Honneur Régionale Masculine : Champcevinel (2) 26-30 Montpon - Carbon Blanc 34-37 Coulounieix-Chamiers. Résultats et classement site FFHB .

Suivez également en quotidien, les chroniques de Sport en Périgord.