Rugby Normandie Rouen - Fédérale 1 : Mosese Ratuvou rêve de retrouver la Pro D2

Mosese Ratuvou pourrait retrouver la Pro D2 avec Rouen, lui qui l'a connue avec Lyon et Pau

Rouen, France

Plus que cinq matchs avant la fin de la phase régulière. Une première partie de saison que le RNR domine outrageusement. Avec 17 victoires au compteur, les hommes de Richard Hill n'ont de pité pour personne, et surtout pas pour eux-mêmes, bourreaux de travail qu'ils sont devenus, avec l'exigence d'un coach aussi passionné que brillant depuis qu'il dirige cette formation (2013). L'objectif est clair pour les rouennais, depuis longtemps maintenant : terminer premiers de la poule 1, accéder aux play-off, puis se hisser en finale. Les deux finalistes obtiendront, en effet, leur ticket pour l'étage du dessus, la Pro D2. Pour l'heure, le RNR totalise le plus grand nombre de points, toutes poules confondues : 80 !

Pour en arriver là, l'entraîneur qui est désormais lié au club pour les cinq prochaines années, a constitué un groupe homogène, avec notamment la présence de joueurs très expérimentés. C'est le cas du capitaine Mosese Ratuvou.

A 36 ans, le fidjien rêve de retrouver l'échelon supérieur, lui qui a évolué six ans à Lyon et deux ans à Pau.

Mosese Ratuvou et la Pro D2 Copier

Le secret des rouennais ? Une équipe ultra soudée, selon Mosese Ratuvou.