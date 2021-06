Rugby : Plus de 85% des places déjà vendues à Lille pour la Coupe du Monde 2023

Pour Claude Atcher, le directeur général de France 2023 c'est "un succès incroyable, nous sommes très agréablement surpris. Plus de 85% des places pour les 5 matches programmées au stade Pierre Mauroy ont été vendues. 50% de ces places ont été achetées par des anglais. "La région est assuré de l'impact touristique, on le sait, les fans anglais restent plusieurs jours sur place quand ils voyagent et ils ne regardent pas à la dépense. On sent une lame de fond."

Mais les résidents des Hauts-de-France ont aussi été au rendez-vous: "35% des billets ont été acquis dans la région." Claude Atcher qui précise également que des places, pour les matches programmés à Pierre Mauroy, ont été achetées par 8% d'écossais, 3% de belges et 2% des néerlandais: "Cela confirme que le rugby prend quelques racines dans ces deux derniers pays".

Les clubs de rugby de la région ont eux aussi répondu présents en achetant 78% des packs qui étaient mis à leur disposition.

Si vous n'avez pas eu la chance de vous procurer ces fameux sésames, sachez que la billeterie ouvrira de nouveau ses portes durant l'automne 2021.