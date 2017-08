Rugby - Top 14 : l'UBB récupère son cinq majeur

Privés du match face à Clermont, les cinq internationaux français de l'Union Bordeaux-Bègles étaient de retour sur le terrain ce lundi. Ils postulent au déplacement à Castres. Reste à savoir dans quelles proportions le staff voudra changer l'équipe qui a dompté l'ASM.

Jefferson Poirot, Clément Maynadier, Loann Goujon, Baptiste Serin et Nans Ducuing ont repris l'entraînement collectif. Protégés dans le cadre de la nouvelle convention FFR/LNR, ils ont suivi une préparation spécifique de six semaines, alternant les allers-retours entre Bègles et Marcoussis.

"Ce matin ça tire un peu, sourit Baptiste Serin. Je suis satisfait que la prépa physique soit terminée parce que c'est quand même assez éprouvant, surtout pour moi qui ai beaucoup travaillé la muscu et l'explosivité. Très content de recommencer le rugby, il faut qu'on se mette vite dans le moule, qu'on rentre vite dans les entraînements et qu'on se mette au niveau parce que nos coéquipiers nous ont montré qu'ils avaient fait le taf".

Ils sont restés au contact du groupe

En parallèle à cette charge de travail, les internationaux ont tenu à rester au contact de la vie de groupe. "On a voulu à tout prix se mêler aux séances vidéo, poursuit le demi de mêlée international, à ce que faisait le groupe, à débattre de la tactique. On est quand même des acteurs de cette saison. Et puis pour la cohésion, l'accueil des nouveaux, pour vite trouver un liant, c'est important".

Même s'ils manquent logiquement de rythme, les cinq postulent pour débuter leur championnat samedi sur la pelouse du stade Pierre-Antoine. Ils ont quelques jours d'entraînement pour montrer au staff qu'ils peuvent intégrer le groupe qui se déplacera dans le Tarn.

Samedi, Baptiste Serin a assisté au match face à Clermont depuis les tribunes. © Radio France - Justine Hamon

Baptiste Serin : "A nous de vite nous mettre au niveau" Copier

Un groupe qui a repris le travail, sous la chaleur et a priori sans blessés. Apisai Naqalevu, qui avait quitté Chaban-Delmas avec des béquilles et une attelle au pied, est rétabli. Tout comme le pilier Vadim Cobilas qui était sorti du terrain, victime de crampes.