Rui Almeida officialise la fin de sa collaboration avec le SM Caen via Twitter

Dans un Tweet décliné en Français, en Anglais et en Portugais, Rui Almeida a annoncé que sa "liaison avec le SM Caen a officiellement pris fin."

L'entraîneur portugais a également ajouté un mot pour ceux avec qui il a collaboré durant son cours passage au club de football normand.

"J'apprécie le soutien de tous ceux avec qui j'ai travaillé pendant ces mois. Je me tourne déjà vers l'avenir et me concentre sur les nouveaux défis auxquels je serai confronté" Rui Almeida