Rumeur de rachat de l'OGC Nice : "faut pas que ça nous empêche de travailler au quotidien"

Nice, France

Au lendemain de la triste défaite (1-0) face à Caen, qui met un sérieux coup d'arrêt dans la course à l'Europe, le président du club Gauthier Ganaye et l'entraineur Patrick Vieira était l'invité de Téléfoot ce dimanche. Il est notamment revenu sur les rumeurs de rachat du club par le milliardaire Jim Ratcliffe.

A lire aussi > OGC Nice : une pétition pour demander le rachat du club par Jim Ratcliffe

On est focalisé sur l'avenir à court terme

"Les actionnaires ont toujours expliqué qu'il étaient à l'OGC Nice sur le long terme. Qu'ils pensaient être encore capables de développer le club et de lui faire franchir un pallier. Depuis mon arrivée, on a renforcé un peu plus le club. On a renforcé son organisation avec l'arrivée de Gilles Grimandi en tant que directeur technique. Le projet se matérialise. Après, je suis dans le football depuis assez longtemps pour savoir qu'on est toujours dans des histoires de rachat. Il ne faut que cela ne nous empêche pas de fonctionner au quotidien. On est focalisé sur l'avenir à court terme."

Un entraineur comme lui a surement été sollicité

Il a aussi parlé de l'avenir de son entraineur Patrick Vieira, qui devrait être sur le banc niçois la saison prochaine selon lui. "Un entraineur comme lui a surement été sollicité mais Patrick est à fond dans le projet et l'investissement qu'il a au quotidien le démontre."

⭐🇫🇷⭐

"Patrick Vieira est à fond dans le projet et l'investissement qu'il a au quotidien le démontre" Gauthier Ganaye dans Téléfoot. pic.twitter.com/dt8Nmb1TvC — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 21, 2019

On va recruter un bon attaquant

Enfin, Gauthier Ganaye a reconnu un intérêt pour Olivier Giroud pour renforcer l'attaque des aiglons lors du prochain marché des transferts. "On va recruter un bon attaquant. Il est en fin de contrat, il performe encore bien à son âge (32 ans). Allez, on va vous dire que c'est possible", a avoué le dirigeant niçois.

Ce dimanche soir, c'est l'entraineur Patrick Vieira qui est l'invité d'une autre émission phare du football français le Canal Football Club sur Canal +.