Rumeur de transfert autour de Mohamed Bayo : le Clermont Foot dément et contre-attaque

C'est une rumeur qui ne passe pour le Clermont Foot. Selon le journal L'Equipe, le club de Bordeaux aurait communiqué une offre de 6 millions d'euros pour l'attaquant clermontois Mohamed Bayo mais le club auvergnat y oppose un démenti catégorique.

"Dire qu'on ne s'attendait pas à gérer cette rumeur, ce serait mentir, réagit le conseiller du club Jérôme Champagne. C'est le football d'aujourd'hui. Ce qui nous a gênés, ce n'est pas la rumeur, c'est que L'Equipe, un journal pourtant sérieux, dise que "Bordeaux a fait une offre et que les dirigeants auvergnats ne seraient pas insensibles", sans nous consulter ! Le journaliste n'a pas fait son travail."

Un timing qui interroge

De plus, cette rumeur survient à 10 jours du premier match d'ouverture de la saison du Clermont Foot ... contre les Girondins de Bordeaux, le 8 août prochain. Simple hasard du calendrier ou tentative de déstabilisation ? "Je ne suis pas complotiste mais ça pose question," réagit Jérôme Champagne.

"On est une équipe qui joue bien, qui a de bons joueurs, on est un club sérieux, continue le conseiller. Comment penser qu'un club sérieux comme le nôtre se suiciderait sportivement en vendant Mohamed Bayo à Bordeaux où il ne serait même pas numéro 1 dans le club ?

Primauté au sportif

Jérôme Champagne est clair : "Cette année, c'est objectif maintien et c'est tout. Ca faisait trente ans qu'on attendait de monter en Ligue 1, et on veut y rester. On veut conserver l'effectif et le renforcer. En plus de cela, on n'a pas besoin de vendre, contrairement à d'autres clubs."

Le conseiller n'en dit en revanche pas plus sur d'éventuelles futures arrivées au club alors que le Clermont Foot n'a recruté que deux joueurs pour l'instant depuis le début du mercato estival : "Sur le recrutement : la cellule de recrutement continue de travailler d'arrache-pied, on sait où on veut aller. On veut rester nous-mêmes, en gardant notre philosophie de jeu et notre mode de fonctionnement. Je veux d'ailleurs rendre hommage à tout notre staff qui bosse depuis des mois pour donner au groupe et au staff les moyens de rester en Ligue 1."