Rupture du tendon d'Achille pour le milieu du Stade Lavallois Ryan Ferhaoui

Nouveau coup dur pour le Stade Lavallois. Après Antonin Bobichon, c'est au tour de Ryan Ferhaoui, le milieu de terrain des Tango, d'être éloigné des terrains pour plusieurs mois. Il s'est blessé au tendon d'Achille, qui a lâché, à l'entraînement ce mardi, a annoncé en conférence de presse l'entraîneur des Tango, Olivier Frapolli. Il ne pourra pas rejouer avant 2024.

Il revenait déjà de blessure

"C'est arrivé sur un travail de force explosive qu'il faisait avec le groupe et sur un appui tout simplement, le tendon a lâché", a expliqué le coach. Ryan Ferhaoui s'est fait opérer ce mercredi. "On a une grosse pensée pour lui parce qu'il était en train de travailler dur pour revenir", ajoute Olivier Frapolli. L'Algérien revenait en effet tout juste de blessure, il s'est fait opérer du ménisque la saison dernière .

Sans Bobichon, Tapoko et Naidji

En plus de Ryan Ferhaoui, l'autre milieu de terrain Antonin Bobichon a, lui aussi, subi une intervention chirurgicale pendant les vacances, "quelque chose qui était programmé", ajoute Olivier Frapolli. L'ancien Angevin devrait revenir en début de semaine, mais ne reprendra pas l'entraînement collectif tout de suite, tempère le coach, "parce qu'il y a un temps de cicatrisation un peu long".

Kévin Tapoko et Zakaria Naidji, eux, ont des alertes musculaires et ne seront pas du voyage à Évron ce vendredi pour le match amical face à Cholet. Le premier a passé une imagerie ce mercredi et le second souffre d'une douleur à la cuisse. La bonne nouvelle vient en revanche de la défense des Tango puisque Edson Seidou réintègre le groupe.