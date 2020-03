Ryad Boudebouz après ASSE / Rennes : "Ce but est le plus gros soulagement de ma vie"

Ses mots sont si forts. Ému au larmes jeudi soir, Ryad Boudebouz vient d'envoyer les Verts au Stade de France. Mais le milieu de terrain sait que l'ASSE n'a que deux points d'avance sur la zone de relégation, et qu'il faut poursuivre l'effort en championnat contre Bordeaux dimanche (15h), trois jours après la qualification pour la finale de la Coupe de France.

"On n'a pas la chance de vivre des moments comme ça toute l'année, surtout avec une saison aussi difficile. C'est bien de donner ça aux supporters. Bravo à eux qui se battent malgré les mauvais résultats. Je ne dis pas ça pour leur faire plaisir même si j'ai mangé. J'ai pris depuis le début de la saison. Mais bravo à eux car ces gens travaillent, et c'est difficile aussi pour eux."

Marquer dans un match comme ça, à la 90e. C'est le but le plus important de ma carrière.

"Personnellement, je pense que c'est le plus gros soulagement de ma vie ! J'avais envie de marquer, surtout à domicile. Et dans un match comme ça à la 90e, je ne le cache pas, ça fait du bien. C'est le but le plus important de ma carrière. Maintenant, y a un match qui arrive, il ne faut pas l'oublier. Il faut profiter, se vider la tête et repartir dimanche, ici, à domicile."

