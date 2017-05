Ryad Boudebouz nommé pour le plus beau but de la saison aux Trophées UNFP

Ryad Boudebouz pourrait bien terminer la saison de Ligue 1 sur une bonne note. Le milieu de terrain du Montpellier Hérault a été nommé dans la catégorie du "plus beau but de l’année" pour les Trophées UNFP. La cérémonie aura lieu ce lundi à Paris.

Votez Boudebouz ! Le milieu de terrain du MHSC est en lice pour le titre du plus beau but de la saison de Ligue 1 lors des Trophées UNFP, les Césars du football français. Ryad Boudebouz est nominé pour son magnifique but inscrit lors de la 1re journée de championnat face à Angers.

La cérémonie aura lieu ce lundi soir à Paris.

🏆 Notre @Ryadbdz nominé pour le plus beau but de l’année 👌👌👌

Pour qu'il soit récompensé aux #TropheesUNFP

votez ➡️ https://t.co/ztL65c4Z8R pic.twitter.com/x4CvBAuUew — MHSC (@MontpellierHSC) May 13, 2017

