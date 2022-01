"On s'entraîne comme des clébards" : les réactions des Bergeracois, qualifiés pour les 8e de Coupe de France

Ils ont pris leur temps pour quitter la pelouse enchantée du stade Gaston-Simounet. La joie, partagée, tous ensemble, lorsque le Cristolien a expédié son tir au but à côté, qualifiant Bergerac pour les 8e de finale de la Coupe de France. Les embrassades, la photo de groupe... Puis le tour d'honneur, Hicham M'Laab au micro qui donne rendez-vous en 8e de finale. Et puis, les accolades avec les proches derrière la main courante, les demandes de selfies, de maillots...

Samir Bakir, l'attaquant, finit par donner son short à un gamin. "C'est tellement bon ces émotions qu'on en redemande. C'est de la folie. Je ne réalise pas encore", dit, la voix cassée, le vétéran, qui va vivre le premier huitième de finale de sa carrière. Ce sera le deuxième pour Sam Ducros, le plus ancien du vestiaire bergeracois, arrivé en 2016. Il était donc là, il y a cinq ans lorsque Bergerac affrontait Lille. "Il faut qu'on profite, il faut pas qu'on rentre au vestiaire trop vite", supplie le latéral droit. Dans une carrière de footballeur amateur, vivre ces moments là, c'est unique. Devant notre public en plus, c'est magnifique. On est sur sept matchs sans but encaissé... On continue de rêver".

Quand c'est comme ça, le foot, c'est incroyable

"On n'a toujours pas pris de but en Coupe de France, c'est incroyable", renchérit le capitaine Damien Fachan, qui, comme face à Metz, a ouvert la séance de tirs au but en transformant le sien. Mais lui voit plutôt une forme de récompense. "Quand je vois mes coéquipiers, comment on court, comment on s'investit... Ce n'est pas un hasard. On s'entraine comme des clébards, on s'y file comme des fous. Avec les mecs, on était contents de retrouver le 28 décembre. On est en train de vivre un truc de fou. Quand c'est comme ça, le foot, c'est incroyable", poursuit-il, ému.

Un deuxième huitième de finale en cinq ans, qui peut continuer à faire parler de Bergerac, souhaite Paul Fauvel, le directeur général. "Dans la région, il y a une place à prendre derrière les Girondins, Niort et Pau. C'est important que Bergerac soit reconnu comme un club de haut niveau. On inscrit un peu plus le club dans ce projet là". L'aboutissement d'un travail réussi, estime-t-il. "C'est le travail du staff, des joueurs et du club. On a mis beaucoup plus de cohérence sur le recrutement, on a recruté des hommes avant de recruter des joueurs", rappelle-t-il.

On est en 8e et on va essayer de continuer plus loin

Son entraîneur, Erwan Lannuzel, confirme la force de son groupe. "On a un groupe de caractère au quotidien. Les tirs au but sont à l'image de la détermination qu'on a mise depuis des semaines", dit le jeune entraîneur bergeracois. "Dans le contenu, on aurait pu et dû leur faire mal avant. Mais le reste du match a été plus qu'intéressant. On va avoir un mois de janvier passionnant", avec la réception des Herbiers, le derby contre Trélissac, avant un déplacement à Moulins/Yzeure, et donc, un huitième de finale de Coupe de France. Sylvie, fidèle supportrice depuis 30 ans, donne rendez-vous. "On est en 8e et on va essayer de continuer plus loin". Reste déjà à connaître l'adversaire. Rendez-vous mardi soir pour le tirage au sort.