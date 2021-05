"S'il y en a un qui aimait Karim Benzema, c'est bien Didier Deschamps", assure Luis Fernandez

Cinq saisons sans Karim Benzema en Equipe de France, ça commençait à faire très long pour le football français. Mardi soir, l'annonce fracassante par Didier Deschamps du retour en grâce de l'attaquant madrilène a donc rendu euphoriques une partie des supporters des Bleus. Le lendemain matin, Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur aujourd'hui consultant pour la chaîne beIN SPORTS, savourait encore la bonne nouvelle lorsque France Bleu Paris l'a croisé sur la pelouse du Parc des Princes.

Ça me fait énormément plaisir. Parce que je fais partie de ceux qui, assez souvent et dans une période assez lointaine... Vous savez, ici, on efface vite. On oublie vite. Et moi je n'oublie pas. J'ai travaillé avec Didier [Deschamps] à la radio, puis il est devenu entraîneur de la Juve, puis sélectionneur [de l'Equipe de France]. J'ai beaucoup déjeuné avec lui. On a parlé, échangé. Et s'il y en a un qui aimait, qui était fan de Karim Benzema, c'est bien Didier Deschamps. Ca, je peux vous le dire.

Et je suis content parce que je me disais dans ma tête : "Didier, il est capable de le faire. Et il va le faire. Pour que tout le monde se taise". Parce qu'on en a dit sur Didier ! C'est quelqu'un de très humain. Il allait le faire revenir. Pour ce dernier grand rendez vous. Ce championnat d'Europe. Et Karim, il le mérite. En tant qu'attaquant du Real de Madrid, il a passé des périodes difficiles. Et Didier était là. Il était présent quand il était entraîné par Murinho. Et quand aujourd'hui on voit Karim réaliser ce qu'il fait avec le Real de Madrid.... C'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on est content. Maintenant, on va se régaler. Mbappé, Griezmann, Dembélé, Benzema, Coman, et même Giroud ! Là, il y a de quoi faire. Là, ils peuvent jouer, ils peuvent marquer.