Le Sablé FC qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France de football

L'aventure de la Coupe de France continue pour Sablé. Les joueurs de Jérôme Drouin se sont qualifiés aux tirs aux buts sur le terrain de Gorges (Loire-Atlantique) ce dimanche après-midi.

Les gardiens de but ont été les vedettes de cette rencontre. Celui de Gorges d'abord, en arrêtant un pénalty dès la 10e minute. Sablé a joué le dernier quart d'heure à 10 après l'expulsion de son gardien Julien Paterne.

La moitié des tirs aux but arrêtés

En l'absence de but à l'issue du temps réglementaire, la séance de tirs aux buts a permis aux gardiens des deux équipes de s'illustrer. C'est le Sabolien Vincent Lorentin qui a arrêté le plus de frappes et permis la qualification du Sablé FC (0-0, 3-2 aux t.a.b.)

Au 8e tour les Saboliens affronteront Saumur, qui évolue comme eux en Nationale 3.