Section féminine PSG : "On est en train de reconstruire" explique Sabrina Delannoy

Depuis un peu plus d'un mois maintenant, Sabrina Delannoy a changé de vie professionnelle. L'ancienne capitaine du PSG et vice - présidente de la fondation du PSG a décidé d'accepter un nouveau défi, devenir directrice sportive adjointe de la section des féminines du Paris-Saint-Germain. Une section qui a vécu de nombreux changements à sa tête. Désormais, c'est Angelo Castellazzi qui est le directeur sportif, Sabrina Delannoy son adjointe et Gérard Prêcheur est le nouvel entraîneur.

Pour la première fois depuis sa nomination, Sabrina Delannoy a décidé de s'exprimer, et elle a choisi France Bleu.

Le rendez-vous a eu lieu, vendredi en matinée, dans un café proche du siège social du PSG à Boulogne-Billancourt. Pendant une vingtaine de minutes, la nouvelle directrice adjointe du PSG nous a présenté sa feuille de route et le nouveau fonctionnement de la section féminine du PSG.

"C'était le bon moment pour moi"

Sabrina, pourquoi ce choix de carrière, pourquoi avoir dit oui à ce poste ? Je pense simplement que c'était le bon moment pour moi. C'est sûr que ça n'a pas été un choix facile à faire (quitter la Fondation). J'ai mis du temps, j'ai vraiment mûrement réfléchi avant de prendre cette décision là. J'avais déjà eu l'opportunité de prendre un poste dans la section quand j'ai arrêté de jouer (en 2017) mais je n'étais pas prête pour partir dans ce projet à l'époque. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Ça fait treize ans que je travaillais pour la Fondation du club et je me suis dit que c'était certainement le bon moment pour moi d'aller relever ce nouveau défi, d'aller apprendre de nouvelles choses. Retourner aussi un peu à mes premières amours, plus proches des terrains. Donc, toutes ces raisons ont fait que le choix a penché dans la balance pour rejoindre le projet de la section féminine.

Le club a décidé de faire le grand ménage dans l'organigramme de la section cet été. Comment fonctionne votre trio (Delannoy, Castellazzi et Prêcheur)? De manière assez simple ! Le coach est là pour entraîner l'équipe et tirer le meilleur potentiel de chacune et aussi du collectif. Et pour ça, il s'appuie notamment sur Angelo et moi. Avec Angelo, pour le moment, on est un vrai duo. On travaille vraiment conjointement sur l'ensemble des dossiers. On ne s'est pas forcément réparti, pour le moment, les tâches de manière vraiment séparée. On travaille ensemble sur la majorité des dossiers et là, la priorité est forcément sur le mercato qui nous prend énormément de temps. On y met aussi beaucoup d'énergie. Donc on n'est pas trop de deux pour gérer tous les dossiers qui sont en cours. Et peut être qu'après, à terme, on verra s'il y a des dossiers qu'on se répartit de manière un peu plus précise. Mais l'idée, en tout cas, d'Angelo, c'est vraiment qu'on soit ensemble, de manière très proche, dans notre manière de travailler.

"Redonner un nouvel élan à la section féminine"

La section féminine a vécu une saison horribilis au niveau de l'extra-sportif. Dans quel état avez-vous retrouvé le groupe ? Quand on est arrivés, notre première mission a été de trouver un coach et un staff pour remettre - on va dire les choses clairement - à plat et repartir d'une page blanche. Ça, c'était quelque chose de très important et ça permet justement à chacune des joueuses aujourd'hui de sentir qu'il y a eu un réel changement, de sentir qu'on part sur un nouveau projet avec de nouvelles ambitions. Le fait qu'il y ait des nouvelles personnes, ça envoie un signal fort aux filles. L'idée, c'est vraiment de capitaliser sur ces changements pour pouvoir repartir et redonner un nouvel élan à la section féminine.

Avez- vous senti le groupe encore touché, avec des séquelles ? Honnêtement, les événements parlent pour nous. Aujourd'hui, sur le terrain, il y a un nouveau staff quasiment complet, on envoie avec ça un bon message aux joueuses. D'ailleurs, les joueuses, il ne faut pas oublier que leur principal objectif, c'est le terrain, c'est le ballon, c'est le carré vert. Et aujourd'hui, on sent simplement qu'elles prennent du plaisir. Elles arrivent à l'entraînement avec le sourire et ça, c'était notre première mission de se dire "on est des joueuses de foot, on est là pour porter les couleurs du Paris-Saint-Germain". Evidemment que ça se fait avec travail, rigueur, professionnalisme. Mais ça doit aussi se faire dans le plaisir et avec le sourire. Et pour le moment, tous les voyants sont au vert à ce niveau-là.

Les joueuses avaient vraiment besoin de cela ? La décision a été prise de vraiment tourner la page, de se dire que le passé doit être maintenant derrière nous et après, le club nous a donné cette mission de reconstruire. Donc, c'est une lourde mission, avec beaucoup de responsabilités. Mais en tout cas, il y a derrière ça un très beau défi. Le club a beaucoup d'ambition, beaucoup de moyens. On a de jolies infrastructures, on a des belles personnes et il faut simplement maintenant que chacun se mette au travail dans son périmètre. Et je suis persuadée qu'à la fin, avec tous ces ingrédients, on peut faire de super choses.

"Très en retard sur le recrutement"

Avec les départs et ces changements à la tête de la section, il semble clair que vous avez pris du retard au niveau du recrutement... C'est un fait et on doit faire avec. On a été effectivement nommé un peu tardivement. Après, on est lucide sur le fait qu'on soit très en retard sur le recrutement et qu'on est arrivés tard sur le marché pour chercher des joueuses. Mais ça ne doit pas être une excuse pour nous. On doit faire le nécessaire, on doit faire le maximum. Et il y a encore des dossiers qui sont en cours. _On attend, on espère encore deux ou trois joueuses minimum aujourd'hui_, donc avec des postes différents, des profils différents, on a réussi à saisir quelques opportunités malgré tout. On doit finaliser encore quelques dossiers. Mais le marché n'est pas simple car avec l'Euro, nombreux sont les grands clubs qui ont sécurisé leurs meilleures joueuses avant la compétition. Ça paraît évident. Et voilà, nous, on n'a pas pu le faire. En tout cas, on est arrivés tard. Mais voilà, on va quand même réussir à sortir de ça avec de belles opportunités.

Vous cherchez dans quel secteur ? Si je voulais exagérer, je vous dirais quasiment partout ! (sourire) Honnêtement, on devrait encore avoir une joueuse devant (attaque) et aussi au milieu, minimum deux, voire trois joueuses à ces postes-là.

"Ça n'a pas de sens d'envisager de laisser partir une joueuse comme Grace"

Il y a eu un geste fort de la part de la direction sportive pour ce mercato, c'est celui de refuser l'offre de transfert de Chelsea pour Grace Geyoro. La joueuse souhaite partir mais vous avez décidé de la garder. Pourquoi ? Quand j'ai quitté le foot féminin il y a cinq ans, les transferts se faisaient bien souvent quand nous étions en fin de contrat. Les codes sont en train de changer. L'écosystème du football féminin est en train de changer. Oui, Chelsea, pour ne pas le citer, est arrivé pour Grace avec une somme d'argent importante (on parle de 500.000 euros). Aujourd'hui, Grace est une joueuse du PSG. Si on prend purement l'aspect technique, tactique, mental, la place qu'elle a dans l'équipe, pour nous... elle est une joueuse du Paris-Saint-Germain, une joueuse importante du club. Et pour toutes ces raisons, pour nous, la meilleure solution c'était que Grace reste au Paris Saint-Germain.

Le projet ne peut pas se faire sans elle ? Comme je l'ai dit à Grace, elle a porté le brassard, elle est formée au Paris Saint-Germain. C'est une joueuse qui a joué tous les matchs, qui est en pleine progression, qui est au top de sa carrière. Pour nous, ça n'a pas de sens d'envisager de laisser partir une joueuse comme Grace.

"Il faut être honnête, on est dans un chantier, on est en pleine construction"

Quelles sont les objectifs que vous avez fixés cette saison à Gérard Prêcheur, qui arrive dans un club qui, sur ses deux dernières années, a gagné deux titres ? Quand on est dans un club comme le Paris Saint-Germain, on doit viser haut, on est obligé d'avoir de l'ambition. Certes, ce n'est pas simple. Il faut être honnête, on est dans un chantier, on est en pleine construction. Mais malgré tout, on a quand même des bases très solides. On est sur une bonne dynamique. L'idée est de continuer à travailler, d'aller chercher des titres et de faire au moins aussi bien que les deux saisons précédentes.

La section va-t-elle rejouer des matchs de Ligue de Champions ou de championnat au Parc des Princes ? Quand on voit les scores d'affluence qu'on a pu faire au Parc des Princes la saison dernière, on a forcément envie de trouver des solutions pour qu'on ait des affiches de très haut niveau dans cette enceinte. Il y aura des matchs aussi à Jean-Bouin. Il y aura des matchs au Camp des Loges. Pour le moment, ce sont des choses qui sont encore en discussion, ou encore en réflexion. On met à plat les calendriers de tous les stades et de toutes les compétitions, et on regarde à quel moment ce sera possible de faire jouer l'équipe féminine au Parc des Princes. Mais clairement, ce sont des moments importants pour les filles, pour le club, et au niveau de l'image aussi. C'est à nous de trouver les solutions pour que ça puisse se reproduire.

Le déménagement, l'affaire de l'agression d'Hamraoui et la fondation

Autre dossier à venir, le déménagement du Paris-Saint-Germain vers Poissy et de la section vers Saint-Germain-en-Laye... Juste pour bien préciser, la D1 féminine sera au centre Ooredoo à Saint-Germain-en-Laye, au centre actuel des garçons, et la formation intégrera Poissy, où il y aura un centre de formation commun filles et garçons. Je n'ai pas de date précise à vous communiquer mais ce sera la saison prochaine. Après on dépend des chantiers, on dépend des déménagements. Mais clairement, quand j'ai pris ma décision de devenir directrice sportive adjointe, évidemment que les déménagements et l'arrivée dans de nouvelles infrastructures étaient des choses intéressantes à gérer. On va pouvoir intégrer ça aussi dans le projet sportif qu'on présente aux joueuses actuelles, mais aussi aller chercher des potentiels joueuses en attirant les plus grands talents dans le club du Paris Saint-Germain. Clairement, on va pouvoir bénéficier d'infrastructures qui vont être à la hauteur des ambitions du club.

Les conclusions de l'enquête dans l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui ne sont toujours pas tombées. Est-ce que vous redoutez une nouvelle déflagration au moment où tout cela va-t-être dévoilé ? Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on n'a pas d'emprise. Et honnêtement, pour le moment, l'idée, c'est vraiment de se dire que ce qui s'est passé la saison dernière, c'est du passé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une page blanche, on est en train de reconstruire les choses. On est focalisé aujourd'hui sur les objectifs sportifs, sur la finalisation du mercato, pour permettre au coach d'avoir un effectif à la hauteur des ambitions du club. Après, si les choses doivent arriver, on saura les gérer. Et au club, on a tout ce qu'il faut en termes de support pour pouvoir gérer tout ça. Et puis, s'il y a des choses qu'ils devront gérer avec les joueuses, on sera aussi là pour le faire.

Dernière question, avez-vous encore un œil sur la Fondation PSG ? Impossible de tourner la page de manière aussi brutale. La Fondation, j'y suis attachée pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai grandi avec, et que la finalité et l'utilité de la Fondation a toujours été une motivation très importante pour moi. Donc, je continuerai d'avoir un œil sur tout ce qui s'y passe. L'autre raison pour laquelle j'y suis attachée est tout simplement pour les personnes avec lesquelles j'ai travaillé pendant toutes ces années, qui sont pour certaines des personnes dont je vais rester très proche. Il y a la transition qui est en train de se faire aussi, de pouvoir passer tous les dossiers que j'avais à gérer. Et puis, de toute façon, je vais aussi regarder comment, d'une manière plus personnelle, je peux continuer de m'impliquer. Si la Fondation a un jour besoin de moi, je serai toujours là pour répondre favorablement. Et puis, je serai aussi un bon atout pour la Fondation, pour permettre que les joueuses de la section féminine viennent participer aux actions caritatives !