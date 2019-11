Sacha Houlié, député de la Vienne : "Encadrons l'usage des fumigènes dans les stades"

Député de la Vienne et grand défenseur de la cause des supporters de football en France, Sacha Houlié s'est exprimé, sur France Bleu Hérault, sur les sujets qui agitent les tribunes : fumigènes, interdictions de déplacement, ou encore sanctions de la commission de discipline de la LFP.

Sacha Houlié défend la cause des supporters et des ultras dans le football

Montpellier, France

Au lendemain de nouvelles sanctions infligées par la commission de discipline de la LFP contre plusieurs clubs français, notamment le Montpellier Hérault, et quelques jours après la demande du ministre de l'intérieur aux préfets de réduire les interdictions de déplacements, Sacha Houlié s'est exprimé au micro de Bertrand Queneutte. Le député de la Vienne, membre de l'Instance Nationale du Supportérisme (INS), était l'invité de 100% Club sur France Bleu Hérault.

Les fumigènes et l'hommage à Ronan Pointeau

"Sans faire forcément de relation ou de comparaison, et avec mes excuses si je peux choquer, mais je pense que même les anniversaires de clubs de supporters comme récemment à Marseille ou à Saint-Etienne, ne justifient pas l'application des sanctions qu'on a vues. Par ailleurs, pourquoi on interdit les fumigènes ? Caractère dangereux et responsabilité des clubs ? Très bien. Dans ce cas, encadrons l'utilisation des fumigènes. Et puisque les associations de supporters occupent les tribunes, transférons leur la responsabilité civile, dans le cadre de l'organisation de la manifestation. En tout été de cause, aucune sanction collective ne devrait s'appliquer à l'usage des fumigènes".

Sacha Houlié : "Encadrons l'usage des fumigènes" Copier

Les sanctions collectives contre les supporters

"S'il y a des infractions qui sont du racisme, de l'antisémitisme ou de l'homophobie, des sanctions globales et généralisées peuvent s'expliquer. En revanche, il y a des infractions, et je pense aux fumigènes ou à des faits personnels comme l'acoolémie et les violences, pour lesquelles il y a des dispositifs comme les IAS (Interdictions Administratives de Stade). Sur la nature de l'infraction, on a donc une première question : les sanctions collectives sont-elles justifiées ? Ensuite, il y a les principes. Et on peut s'interroger sur le fait de punir tout le monde pour des faits sur lesquels ont est capable d'identifier une personne (...) Le moratoire est une demande qui trouve sa justification et que l'on pourrait étudier".

Sacha Houllié : "Des sanctions collective selon la nature de l'infraction" Copier

Les interdictions de déplacement pour les supporters et la circulaire de C.Castaner

"C'est une promesse tenue du ministère de l'Intérieur. Que l'on puisse se dire que les supporters de ce pays peuvent se déplacer, ça me paraît être le minimum. Et c'est la garantie d'une liberté fondamentale. C'est une annonce qu'on avait travaillée avec le ministère, qui avait été faite le 29 octobre dernier à l'INS, et elle est maintenant traduite par une circulaire. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est un ordre du Ministre aux préfets pour qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir, une obligation de moyens pour organiser les déplacements de supporters".

Sacha Houlié : "C'est une promesse tenue" Copier

Les prochains objectifs de l'INS (Instance Nationale du Supportérisme)

"Le régime des interdictions administratives de stade. Est-il lui aussi strictement proportionné ou a-t-il subi des dérives ? Moi, je crois que oui. Il est donc à modifier. Il y a le sort des fumigènes. Sur ce point, il y a un groupe de travail à l'INS et la mission d'information que je co-rapporte avec Marie-George Buffet. Il y a la façon dont on fait de la prévention aux discriminations, et sans accuser les supporters comme cela a été fait cet été. Et enfin, la participation des supporters dans la gouvernance des clubs".