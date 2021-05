Sacré Montpellier, vainqueur de la finale du Challenge Européen face à Leicester

C'est une finale serrée que les héraultais ont remportée, ce vendredi, dans le mythique stade de Twickenham, face à Leicester. Au terme d'une première mi temps disputée, avec un premier essai signé Vincent Rattez pour les cistes, et au cours de laquelle Fulgence Ouedraogo a du céder sa place sur protocole commotion, les deux équipes sont rentrées au vestiaire dos à dos : 10-10.

Ensuite, juste avant l'heure de jeu et après le retour de Guilhem Guirado, qui avait reçu un carton jaune, le MHR était mené (17-13), mais une action magistrale initiée à gauche par Gabriel Ngandebe, auteur d'une accélération impressionnante, puis finie à droite avec Anthony Bouthier et la conclusion de Johan Goosen, a permis aux hommes de Philippe Saint-André d'inscrire un nouvel essai et de virer en tête (17-18).

Les cistes ont ensuite tenu et résisté dans une fin de match tendue. Ils remportent un second sacre après celui de 2016 face aux Harlequins, qui les qualifie, en plus, pour la prochaine Coupe d'Europe. Le MHR réalise une énorme performance, après un début de saison difficile, au cours duquel ils n'ont pas été épargné par les blessures et les reports de matchs.

Réactions France 3

Yacouba Camara : "On en a bavé, on va savourer et on va maintenant se concentrer sur le Top 14"

Anthony Bouthier : "Un gros match. Dur, très dur jusqu'à la fin. Ils ont fait un gros boulot devant. Cela s'est joué sur des détails. Ca a tourné en notre faveur. On peut être fier, parce que c'était difficile toute la saison (...) On a galéré en top 14, mais on remporte une compétition majeure".

Arthur Vincent : "Le groupe n'a pas lâché, on a bouffé de la merde, mais c'est la cerise sur le gâteau. On ne le doit qu'à nous".