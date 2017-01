Saïd Ennjimi, président de la Ligue de foot de Nouvelle Aquitaine : "on va instaurer la démocratie "

Élu samedi haut-la-main président de la ligue régionale de football de Nouvelle-Aquitaine, l'arbitre limougeaud Saïd Ennjimi promet d'appliquer son programme, "faire en sorte que les gens soient élus et non pas désignés". Il était l'invité de France Bleu Limousin à 8h20.

Il a été élu samedi dernier haut-la-main par les présidents de clubs de foot de toute la Nouvelle-Aquitaine. Le Limougeaud Saïd Ennjimi, arbitre international, prend les rênes de la Ligue régionale, et ce qui va changer, dit-il, "c'est l'instauration de la démocratie, la possibilité d'être élu et non plus désigné". C'est ce qu'il nous disait ce jeudi matin en direct sur France Bleu Limousin à 8h20. Saïd Ennjimi dit aussi avoir le souci de régénérer les clubs, où les bénévoles sont parfois peu nombreux et fatigués : "on veut faire en sorte que ça reste toujours une fête".

Une élection avec une portée politique ?

Il est aussi heureux d'être arrivé à ce poste, en tant qu'enfant de l'immigration, surtout dans un milieu assez conservateur. "Peut-être que c'est mon moment de fierté le plus important d'être français, ce samedi 21", nous confie-t-il, avant d'ajouter que sa mission, c'est d'essayer de convaincre les uns que" la victimisation n'est pas un registre sur lequel il faut s'engager", et les autres que le rejet n'est pas non plus une bonne idée, et "amener tous ces gens-là à vivre ensemble".

La fin d'une carrière d'arbitre

Cette élection va l'amener à mettre fin à sa carrière d'arbitre international. "C'est prévu à la fin de cette saison. Et ça se veut festif, puisque je veux inviter beaucoup de clubs à venir voir ce que c'est, découvrir les coulisses".