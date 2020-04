Saint-Brieuc : la saison de football est terminée, les Griffons montent en National

C'est fini ! La fédération française de football vient de siffler la fin des championnats amateurs en raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement qui doivent se poursuivre. Les classements sont donc gelés et c'est une bonne nouvelle pour le Stade Briochin qui évoluait cette saison en National 2.

Les Griffons, en tête de leur poule devant Chartres et Rouen, joueront en National la saison prochaine. "Il y a un premier sentiment de joie et de fierté pour les bénévoles, les dirigeants, les salariés et les joueurs. Il y a aussi un goût d'inachevé parce qu'il restait des matches à jouer mais nous n'avons pas volé notre première place." confie Maxime d'Ornano, l'entraîneur des jaune et bleu.

La joie des supporters

"Ma première réaction c'est une réaction de joie dans le contexte actuel. Il faut profiter mais rester humble car c'est très accessoire par rapport à tout ce qu'on traverse," réagit Guillaume Allanou ,manager général de l'équipe. "C'est mon cadeau d'anniversaire avant l'heure vu que je suis né un 1er mai. J'espère que la ville et l'agglomération vont enfin suivre la voie du club !", se réjouit de son côté Sylvain Olivry du kop "Magic Griffons 93".