Saint-Brieuc : une paire de baskets de Zlatan Ibrahimović aux enchères

Une belle surprise pour les supporteurs de Zlatan Ibrahimović ! La salle des ventes de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) va vendre aux enchères, en mai prochain, cette paire de chaussures du footballeur suédois. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) a enfilé ces baskets pendant la saison 2014-2015. C'est un amateur de football briochin qui les a apportées aux experts qui les ont authentifiées après quatre jours d'enquête.

Baskets floquées, pointure 47, sans semelle

Les baskets, jaune et rose fluo sont en cuir et en plastique. Surtout, elles sont floquées. "Sur l'extérieur de chaque soulier, il est inscrit le nom de Zlatan Ibrahimović", décrit Maître Karl Benz, commissaire-priseur. "À l'intérieur, on peut lire le nom de ses deux fils, Maximilian et Vincent, leur date de naissance et le drapeau suédois."

L'expert s'est appuyé sur d'autres indices, comme la pointure en 47, qui correspond à la taille des pieds du footballeur. "Les chaussures n'ont pas de semelle", ajoute Maître Karl Benz. "Or, pendant la saison 2014-2015, le Suédois s'était blessé au talon. Il portait des semelles orthopédiques, probablement faites sur mesure. Ce qui explique leur absence dans la paire récupérée."

Les crampons ont été commercialisés pour la Coupe du monde de football de 2014. "Zlatan Ibrahimović était d'ailleurs présent pour la soirée de lancement du modèle...", note Maître Karl Benz.

En général, les collectionneurs gardent ce type d'objets parce qu'ils les considèrent comme des reliques - Maître Karl Benz, commissaire-priseur

Nombre d'éléments qui permettent de s'assurer de l'authenticité des baskets. "Ça serait aussi étonnant de tomber sur un faux car, dans les ventes aux enchères, on regorge d'objets qui ont appartenu à des personnalités célèbres du monde du sport", ajoute le spécialiste. "Et pour trouver des clients français, mieux vaut fabriquer un modèle qui aurait appartenu à Zinédine Zidane", plaisante-t-il.

Les personnes intéressées pourront trouver chaussure à leur pied le samedi 16 mai. Les crampons seront mis aux enchères à 14 heures dans la salle des ventes de Saint-Brieuc. Leur prix est estimé entre 1.000 et 1.500 euros. "C'est à la fois beaucoup et peu parce qu'on touche à un objet lié à une personnalité qui provoque une sorte d'hystérie chez leurs fans", analyse Maître Karl Benz.

(Clara Guichon)