ASSE - Cinq Stéphanois de retour dans le groupe pour la rencontre contre l'OGC Nice

L'infirmerie se vide petit à petit. Pour la rencontre contre l'OGC Nice ce mercredi 19h dans le Chaudron, le manager de l'AS Saint-Étienne Claude Puel peut compter sur les retours de Mathieu Debuchy, Romain Hamouma, Jean-Eudes Aholou, Franck Honorat, le capitaine Loïc Perrin et Assane Dioussé.

En revanche, Timothée Kolodziejczak, Sergi Palencia et Arnaud Nordin ne sont pas convoqués. A noter également la convocation du jeune défenseur Alpha Sissoko.

Le sergent Moukoudi s'installe en défense

L'une des satisfactions des dernières rencontres, c'est le défenseur de 22 ans Harold Moukoudi. A la veille du match, il est revenu sur ses premiers mois à l'AS Saint-Etienne, et sa période d'adaptation : "Je sortais de six mois sans compétition. Je devais retrouver mes repères." Harold Moukoudi qui a du apprendre à jouer avec ses coéquipiers : "Je les connais mieux. Je connais mieux aussi les demandes et le niveau de la Ligue 1. Mes performances sont meilleurs."

Le défenseur camerounais n'a qu'une envie, "enchaîner les matchs" et sait à quoi s'attendre ce mercredi soir : "J'ai un petit rituel avant chaque match. Je regarde des matches avec l'attaquant adverse. La, c'est le Danois Dolberg. Il est très talentueux, technique, avec beaucoup de potentiel. Il est toujours bien placé."

Les retrouvailles entre Claude Puel et Nice

Pour la troisième fois de la saison, Claude Puel va rencontrer une équipe qu'il a entraîné par le passé. A chaque fois, l'ASSE s'était imposé, contre Monaco et Lyon. Des retrouvailles qui ne perturbe pas du tout le manager général des Verts : "Non, j'ai la faculté de faire la part des choses. J'ai fait de bonnes choses à Nice. Je suis arrivé dans un club où il y avait tout à faire."

Le manager général de l'ASSE Claude Puel. © Radio France - Victor Vasseur

A l'entendre, on comprend bien que Claude Puel n'a pas passé ses plus belles années d'entraîneur sur la Côte-d'Azur : "Je suis simplement content de voir le club avec d'autres atouts et d'autres possibilités. Je suis satisfait du travail que l'on a pu faire là-bas malgré des conditions difficile."

L'AS Saint-Etienne contre l'OGC Nice ce mercredi à 19 heures, c'est à suivre en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire dès 18h30.