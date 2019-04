"L'AS Saint-Etienne est l'équipe qui s'est le plus penchée sur moi" (Nelson Sissoko, Clermont Foot et futur ASSE)

Saint-Étienne, France

Après Frank Honorat à la fin du mercato estival, c'est déjà le 2e joueur du Clermont Foot à rejoindre l'ASSE, tout en terminant sa saison en Auvergne. Nelson Alpha Sissoko, 22 ans, latéral, viendra garnir un secteur qui a montré parfois ses limites quantitativement cette saison, après le départ pour Monaco de Ronael Pierre-Gabriel. Interrogé par France Bleu, le futur-Vert ne cache pas son impatience de découvrir sa nouvelle équipe. Il explique comment il en est venu à Saint-Etienne : "Je savais qu'ils me suivaient régulièrement et qu'ils venaient régulièrement à mes matches. C'est l'équipe qui s'est le plus penchée sur moi. Avec mes agents on a étudié l'offre et j'ai tout de suite accepté. Ce qui m'a motivé c'est que je pense vraiment que je peux évoluer au sein de cet effectif, notamment par rapport à mon style de jeu. Je suis rapide et techniquement je suis assez à l'aise. Il y a des points à améliorer par rapport à mon placement. Si j'améliorais ce côté là, ça m'éviterait certaines courses défensives pour être plus efficace offensivement".