AS Saint-Étienne : l'attaquant d’Épinal Jean-Philippe Krasso première recrue du mercato

Ce devrait être la première recrue du mercato de l'AS Saint-Etienne, et c'est aussi une belle histoire. L'attaquant d’Épinal Jean-Philippe Krasso qui jouait cette saison en National 2 est sur le point de faire un bon de trois divisions et de découvrir le monde professionnel à Saint-Etienne.

Tout part du quart de finale de coupe de France

Formé à Lorient, le Franco-Ivoirien (22 ans) qui a passé deux saisons dans les Vosges a tapé dans l’œil du manager des Verts, Claude Puel, lors du quart de finale de coupe de France gagné par l'ASSE (2-1) contres les Spinaliens en février, témoigne l'entraîneur d’Épinal Xavier Collin.

"Il y a un entraîneur qui a flashé sur le profil d'un joueur. C'est souvent une affaire de feeling, de profil et Jean-Philippe correspond au profil que Saint-Etienne et Claude Puel recherchent. Il est pétri de qualité et a un énorme potentiel."

Même si la marche est très haute, il est là-bas pour apprendre et continuer sa progression. - Xavier Collin, entraîneur d’Épinal

"Claude Puel aime faire progresser ses joueurs, les jeunes notamment. Il devra faire sa place. C'est un garçon qui peut rendre service dans un premier temps. Même si la marche est très haute, il est là bas pour apprendre et continuer sa progression. On est très contents pour lui."

Une fierté pour le club amateur du SAS Épinal

Le SAS Epinal s'attache à recruter de jeunes joueurs qui sortent parfois, comme Jean-Philippe Krasso, d'un échec en centre de formation, et à les aider à éclore. Ces dernières saisons, le SAS a aussi vu passer Boubacar Fofana, transféré aujourd'hui à l'OL. La réussite de ses joueurs, le président d'Epinal, Yves Bailly, la partage.

"On est très fiers. C'est un bon jeune, respectueux, travailleur. Il met une bonne ambiance dans le club. Cela nous fait vraiment plaisir parce qu'on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On sort régulièrement des jeunes parce qu'on a un très bon coach. On bosse comme un club pro."

On est très fiers. Il a fait la saison qu'on attendait de lui. Ce n'est que mérité. - Yves Bailly, président du SAS

"La première année ne s'est pas passée comme Jean-Philippe l'espérait. On s'est fait confiance. Il est revenu en juillet avec une autre envie. C'était un nouveau Jean-Philippe avec une nouvelle coupe de cheveux, affûté. Il a fait la saison qu'on attendait de lui. Ce n'est que mérité."

A l'AS Saint-Etienne, on répond que rien n'est officiel. Dans le Forez, Jean-Philippe Krasso pourrait retrouver son ami Denis Bouanga, qu'il a connu au centre de formation du FC Lorient. A moins que le meilleur buteur de l'ASSE cette saison ne soit transféré cet été.