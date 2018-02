Noam Fajr va s’engager avec l’AS Saint-Étienne. Le club le suit depuis des années, mais tout a basculé au mois d’octobre . Lors d’une journée de détection organisée par l’ASSE le gamin a impressionné. Julien Sablé et Laurent Battles étaient présents. Et ils n’ont eu aucun doute : sur la trentaine de jeunes présents ce jour-là c’est bien Noam qu’il faut engager.

Roland Romeyer, président de Saint-Étienne (à gauche), Gaetan Laclef recruteur (à droite) et Noam Fajr -

Le problème c’est que Saint-Étienne n’est pas le seul club sur les rangs. Il y a Monaco, Nice mais aussi Toulouse. Les dirigeants du centre de formation stéphanois vont alors tout faire pour séduire le jeune joueur. D’après le Papa « Noam a été traité comme un professionnel ». Il est reçu plusieurs fois à Saint-Étienne, où on lui fait visiter le centre de formation. L’épopée des Verts en coupe d’Europe lui est racontée. L’enfant prend sa décision. Ce sera Saint-Étienne et rien d’autre. Son père apprécie son choix, d'autant plus qu'à Monaco ou à Nice, « il a moins de chance de réussir, il peut se perdre dans le bling-bling de la côte d’azur" confie-t-il.

L’année prochaine Noam Fajr va rejoindre le pôle espoir d’Aix-en-Provence pendant deux ans. Avant d'aller à Saint-Étienne ou un contrat de 3 ans l’attend.