AS Saint-Etienne: à quoi ressemblera le nouveau maillot des Verts la saison prochaine?

L'AS Saint-Etienne vient de renouveler pour cinq ans son partenariat avec le Coq sportif, son équipementier historique. La prochaine étape, très attendue des supporters, est la présentation du maillot de la saison prochaine. La présentation aura lieu la première quinzaine de juillet. Mais on a déjà des indications sur le futur maillot des Verts avec Jean-Philippe Sionneau, le directeur de la communication de la célèbre marque française.

"Il y avait deux Verts cette saison. Est-ce que ce sera encore le cas? C'est une excellente question. Le futur maillot sera différent. Il a un peu évolué ces cinq dernières saison. On n'a pas gardé à chaque fois le même vert. Mais, généralement, c'est un vert en lien avec les couleurs historiques du club. Quant au col, ce sera un col qu'on pourra porter aussi au quotidien, à l'esprit assez cool."

La matière du maillot en coton a été retravaillée

Le maillot des Verts a la spécificité d'être en coton. C'est une des marques de fabrication du Coq sportif. Ce qui lui a valu des critiques de la part des supporters en début de saison dernière car on apercevait les traces de transpiration sur le maillot des joueurs. Mais l'équipementier français a pris en compte ces critiques pour améliorer le maillot, explique le responsable communication de la célèbre marque tricolore, Jean-Philippe Sionneau.

"Des changements ont été opérés car on fait très attention aux remarques des sportifs, du club et des supporters. Nos départements ont retravaillé cette partie là mais le coton est aujourd'hui une matière naturelle et bonne pour le sportif. C'est aussi pour ça que nos teintures sont faites en France. Elles sont ainsi soumises à des normes européennes. C'est important pour nos athlètes et nos ambassadeurs. Donc c'est quelque chose sur lequel on est assez intransigeants."

Les ventes ont été bonnes en début de saison

La fabrication se fait en France, à Troyes dans l'Aube, qui est aussi un club partenaire de la marque. Chaque année, le célèbre Coq tente d'innover pour continuer à plaire aux supporters.

"Les ventes sont toujours bonnes, confie Jean-Philippe Sionneau. On a eu un bon début de saison l'année dernière. On verra ce que ça donnera sur le prochain maillot." Cette année, Covid oblige, il n'y aura pas d'événement organisé. Le nouveau maillot sera présenté sur les réseaux sociaux.