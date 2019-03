AS Saint-Etienne : Arnaud Nordin prolonge jusqu'en 2022

Saint-Étienne, France

Après un prêt la saison passée à Nancy, Arnaud Nordin a réintégré l'effectif de l'AS Saint-Étienne avec la volonté de s'installer dans le groupe professionnel. C'est chose faite cette saison avec 16 matches disputés et un but marqué pour ce produit de la formation stéphanoise. Le joueur de 20 ans a prolongé son contrat d'une saison, jusqu'en 2022 et s'inscrit donc dans la durée dans un club qui souhaite ouvertement donner plus de place aux joueurs issus du centre de formation.

Sur le site internet, le club a réagi par la voix de son directeur général, Frédéric Paquet : "L’ASSE s’attache à valoriser la formation et à former des joueurs taillés pour le haut niveau. La volonté du club d’intégrer les éléments à fort potentiel parmi le groupe professionnel est un axe majeur de notre projet sportif. Arnaud, qui est arrivé en 2013 au club et qui a évolué positivement au fil des saisons, est un exemple à suivre pour nos espoirs".