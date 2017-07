Saint Etienne battu 2 à 3 par la modeste équipe suisse de Nyon

C’est clair, l'Asse a manqué de réussite hier soir pour son 1er match de préparation

Un match qui se déroulait au stade de l’Envol devant sans doute pas loin de 4500 spectateurs venus découvrir les prémices de l’ère Garcia.

les tribunes de l'envol archi pleines © Radio France - yves renaud

Des spectateurs pas forcement récompensés de leur attachement, on a même entendu quelques sifflets dans les tribune.

Il faut dire que les verts en première mi-temps sont passé totalement à travers et c'est là qu ils encaissent les 3 buts.Le jugement est beaucoup plus nuancé en seconde période,

C'est effectivement Nyon qui ouvre la marque après seulement 3 minutes de jeu, mais qui récidive à la 15ème et à la 45ème. Entre temps Saint-Étienne a réduit l’écart avec Hamouma et en seconde période le penalty de Nolan Roux permet de revenir à un but.

Mais globalement l’équipe a manqué de réussite face à cette équipe suisse

L'avis d'un spectateur a l'issue du match

L'avis de l'un des 4500 specteurs du match d'hier Copier

Du côté de l'entraineur stéphanois Oscar Garcia ce match sera sans doute plein d’enseignements, il a enfin vu son équipe dans une vraie confrontation.

Oscar Garcia a maintenant une image plus concrete de son équipe Copier

Oscar Garcia en plein réflexion hier à Andrézieux © Radio France - yves renaud

Interrogé également sur l’article du journal l’Équipe qui explique que son installation se passe mal. La réponse est on ne peut plus claire

Je ne commente pas les affaires internes au club Copier

A l’issue du match, Oscar Garcia, relativement détendu veut relativiser les choses, il avait besoin de faire tourner son effectif dans ce match pour tenter de cerner chacun de ses joueurs. Il sait que les semaines qui viennent seront très importantes notamment du coté du Mercato, mais il fait confiance au club pour écouter ses demandes

Oscar Garcia, le nouvel entraineur de l'Asse Copier

La 2ème occasion pour Oscar Garcia de tester le potentiel de son équipe arrive très vite ce sera samedi prochain 8 juillet à 19h, contre l' AC Ajaccio, au Puy en Velay.