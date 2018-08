L'ancien attaquant de Dijon retrouve des couleurs et même s'il n'a pas marqué samedi contre Montpellier (0-0, 3e journée de Ligue 1), Loïs Diony a confirmé son retour au premier plan et un état d'esprit irréprochable.

Saint-Étienne, France

Certains joueurs s’en sont mieux sortis que d'autres samedi soir, à commencer par Lois Diony. Pourtant, pas facile ce genre de match pour un attaquant de pointe, sur une pelouse dans un état déplorable et face à une défense à trois très physique. Mais l’ancien buteur de Dijon s’est montré disponible, il a percuté dans la profondeur. Et comme face à Guingamp, il n’a jamais lâché : "Mon rôle était d'emmener les défenseurs le plus possible dans la profondeur comme ils n'aiment pas trop cela. C'est ce que j'ai fait pour libérer des espaces pour Wahbi et Rémy. C'est le vrai Loïs Diony qui est là. Maintenant il suffit juste d'arracher les filets, à chaque match si je peux le faire. Je savais que contre Montpellier je n'allais pas en avoir des dizaines. Je me suis concentré sur la seule que j'ai eu. Le gardien peut faire l'arrêt de temps en temps !"

Avec le duo Khazri-Cabella, Lois Diony doit encore travailler les automatismes. Un trio donc qui pour l’instant ne laisse qu’entrevoir son potentiel. "Offensivement on a pu voir de temps en temps Wahbi et Rémy se trouver les yeux fermés" rappelle Diony. "On a une super équipe au niveau technique". L’essentiel sera sans doute désormais que chacun trouve sa place et son rôle spécifique pour alimenter Lois Diony en ballon, lui que l’on sent comme un lion en cage, assoiffé de buts et loin d’être rassasié.