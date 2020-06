AS Saint-Etienne : c'est officiel, la finale de la Coupe de France se jouera le 24 juillet

Cette fois c’est officiel ! La finale de la Coupe de France entre l’AS Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain aura lieu le vendredi 24 juillet. Une date qui a filtré il y a plusieurs jours mais que la Fédération vient seulement d’officialiser au terme de différents rendez-vous des instances du football français.

La question était aussi de savoir combien de supporters des Verts seraient autorisés à assister à cette première finale nationale depuis 2013. Noël Le Graët, le président de la FFF annonce une jauge à 5.000 spectateurs, même s'il espère obtenir le feu vert du ministère des sports pour augmenter ladite jauge à 30% de la capacité du stade.

Une finale en pleine préparation de la Ligue 1

Il reste en tout cas moins d’un mois à l’AS Saint-Etienne pour préparer ce rendez-vous. Une finale qui pourrait changer les contours de la saison prochaine des Verts. En cas de victoire contre le Paris Saint-Germain, l’ASSE décrocherait un billet pour la Ligue Europa et pourrait affiner un mercato en prenant en compte cette qualification. D’ici là il y a beaucoup à faire, à commencer par permettre au groupe d’arriver dans une forme optimale pour cette finale, une quarantaine de jours après avoir repris l’entraînement, mais sans non plus déjà épuiser l’équipe qui ne reprendra le championnat que fin août, après notamment un stage en Bretagne du 10 au 15. Maintenant que l’on connaît la date de cette finale de la Coupe de France, c’est d’ailleurs l’intégralité du calendrier estival qui va pouvoir être dévoilé, à commencer par les adversaires que les Verts rencontreront en matches amicaux.