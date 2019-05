AS Saint-Étienne : Ce qu'on sait sur le futur maillot des Verts la saison prochaine

La présentation du maillot des Verts pour la saison prochaine devrait avoir lieu le 3 juillet prochain, soit deux jours après la reprise de l'entrainement. Ces dates sont à confirmer mais on en sait déjà un peu plus sur le profil de la nouvelle tunique de l'ASSE.

A quoi ressemblera le maillot des Verts la saison prochaine? On le saura normalement le 3 juillet prochain, soit deux jours après la reprise de l'entrainement. Ces dates sont à confirmer mais France Bleu en sait déjà un peu plus sur le profil de la nouvelle tunique de l'ASSE. Jean-Philippe Sionneau, le responsable communication du Coq Sportif, équipementier de l'AS Saint-Étienne, était notre invité dans le Débrief.

"Le vert risque d'être un peu différent, un vert plus profond et pourquoi pas plusieurs verts on ne sait jamais. On travaille dessus depuis un moment. Les couleurs chez nous sont importantes. Le vert est cher à la marque. Nos couleurs sont faites en France, à Troyes. Ce que je peux vous dire c'est que ce sera un beau vert, différent des autres années. On regarde aussi ce que les gens nous disent."

"Certaines personnes ont trouvé une évolution. D'autres ont jugé qu'on stagnait. On fait attention à ce que les supporters disent. La matière sera un peu différente. Quant au col, on sera sur quelque chose de simple, de sobre mais ce sera un beau maillot, avec une histoire. C'est ce qui est intéressant chez nous, nos maillots ont quelque chose de vrai, et ils sont produits chez nous en France."

Des maillots verts et jaunes pour cet été

Le Coq Sportif est en pleine production du maillot des Verts, actuellement finalisé par les façonnières de la marque, en même temps que les maillots jaunes du Tour de France. Ils seront d'ailleurs particuliers pour cet été à l'occasion du centenaire du maillot jaune.

"Avec l'organisateur du Tour, on a décidé de fabriquer 20 maillots jaunes uniques. Chaque soir sera remis au leader un maillot, en lien avec un événement ou un monument. Pour l'étape Mâcon / Saint-Étienne, ce sera Bernard Hinault, en souvenir de son arrivée ensanglantée à Saint-Etienne. Le lendemain, Saint-Étienne / Brioude, ce sera Geoffroy-Guichard, un des plus beaux stades en France, le jour de la fête nationale."

