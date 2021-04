AS Saint-Etienne : Claude Puel, la (grosse) voix des Verts

Ce samedi 24 avril à 13h, l’AS Saint-Etienne recevra Brest pour la 34e journée de Ligue 1, de nouveau à huis clos. Une situation qui a permis de constater que l’entraineur des Verts n'a pas de mal à se faire entendre de ses joueurs. Claude Puel fait inédiablement partie des ces entraineurs que l’on voit souvent s’agiter devant leur banc de touche. Mais avec les tribunes vides, en plus de l’image désormais, il y a le son ! Personne ne peut ignorer les consignes du coach, surtout pas les joueurs. Cela ne gène apparemment pas le milieu de terrain Mahdi Camara : "il ne va pas non plus nous chuchoter de se replacer ! Ca ne serait pas la meilleure solution. Il nous le dit avec un certain ton mais c'est nous qui sommes sur le terrain et c'est à nous de faire le travail".

L'argument de l'équipe jeune

Pour Claude Puel, difficile de l’imaginer adopter une autre attitude. Que ce soit quand il était joueur ou sur d’autres bancs, il a toujours fait partie de ceux qu’on peut ranger familièrement dans la catégorie des "gueulards". "C'est la possibilité, non pas seulement de s'exprimer mais aussi de donner le ton, de les concentrer, de les encourager, de les corriger également" reconnait Claude Puel. Le coach de l'ASSE qui apprécie de pouvoir se faire entendre depuis la pelouse, notamment par les plus jeunes : "parce que justement ils débutent leur métier. Il y a toujours des petites choses à corriger donc c'est intéressant. Pour des équipes plus matures, bien en place, on a beaucoup moins besoin d'intervenir alors qu'avec des équipes avec des jeunes qui débutent c'est bien de pouvoir corriger sur place et de ne pas attendre la mi-temps car parfois c'est un peu tard". Quitte à cultiver le paradoxe d’un entraineur surexcité sur le banc et parfois monotone face au micro.