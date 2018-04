L'ancien Gunner d'Arsenal a inscrit en Alsace son 4e but de la saison ce qui en fait le défenseur le plus prolifique parmi les 5 grands championnats européens. Performance réussie en l'espace de seulement 10 rencontres disputées. ll est plus efficace que de nombreux attaquants de Ligue 1. A Saint-Étienne c'est lui qui avec Rémy Cabella a rapporté le plus de points sur les 11 derniers matches, car non seulement il marque mais en plus, ses buts sont décisifs. Alors il y a aussi ce but contre son camp malheureux face au PSG qui coute 2 points aux Verts, mais l'apport de Debuchy est tel qu'on peine à le comptabiliser au moment de mesurer son impact sur le jeu des Verts. Car il y a aussi tout ce qui ne se voit qui fait de l'ex-Lillois le moteur de la renaissance stéphanoise. Dans le vestiaire d'abord : c'est un modèle de sérieux et de travail qui tire les autres dans son sillage. Sur le terrain ensuite, une vraie force dans le un contre un, une sensibilité du jeu qui lui permet de se trouver au bon endroit au bon moment, que ce soit pour marquer donc, mais aussi sur le replacement défensif pour venir compenser les duels perdus par ses coéquipiers. Avec Debuchy, on se rend compte que le foot est quand même plus facile avec des bon joueurs.

En Bleu mais avec quel statut ?

Ce serait un non sens total qu'il ne soit pas appelé chez les Bleus pour le Mondial. Il y a le Monégasque Sidibé à son poste, il y a aussi le jeune Pavart. Mais Didier Deschamps connait parfaitement Debuchy et sait qu'il se fondera dans le groupe sans avoir encore été rappelé. Aujourd'hui on peut même légitimement s'interroger sur le statut qu'il aurait car avec les performances qui sont les siennes, il n'y aurait rien de choquant à ce qu'il redevienne numéro 1. Avec son expérience, son envie de tout casser et sa réussite actuelle, les Bleus seraient bien inspirés de ne pas se priver du porte-bonheur des Verts.