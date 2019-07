AS Saint-Étienne : découvrez le nouveau maillot des joueurs

Saint-Étienne, France

Deux jours après la reprise de l'entraînement, l'AS Saint-Étienne dévoile ce mercredi 3 juillet le nouveau maillot des joueurs. Le modèle a fuité sur les réseaux sociaux avant la présentation officielle prévue à 17h.

Le nouveau maillot des hommes de Ghislain Printant est bicolore. Changement concernant le col également, la boutonnière disparaît au profit d'un col rond.

Jean-Philippe Sionneau, le responsable communication du Coq Sportif, équipementier de l'AS Saint-Étienne, avait déjà donné quelques indices sur France Bleu Saint-Étienne Loire: " "Le vert risque d'être un peu différent, un vert plus profond et pourquoi pas plusieurs verts on ne sait jamais (...) Les couleurs chez nous sont importantes. Le vert est cher à la marque (..) Ce que je peux vous dire c'est que ce sera un beau vert, différent des autres années. On regarde aussi ce que les gens nous disent."

La matière du nouveau maillot avait également été évoquée par Jean-Philippe Sionneau sur notre antenne: "On fait attention à ce que les supporters disent. La matière sera un peu différente. Quant au col, on sera sur quelque chose de simple, de sobre mais ce sera un beau maillot, avec une histoire".

Les supporters de l'OM verts de rage contre le nouveau maillot

Les supporters de l'Olympique de Marseille sont eux très remontés. Du vert, couleur de notre équipe qualifiée pour l'Europe, apparaît sur le nouveau maillot des joueurs avec le nouveau sponsor "Uber Eats". Pour marquer leur opposition ils ont lancé sur les réseaux sociaux le mot clé #PasdevertSurnotreMaillot.