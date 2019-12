Denis Bouanga, buteur de l'ASSE : "Mon objectif est de rester à Saint-Étienne"

Saint-Étienne, France

Les fêtes sont arrivées à point nommé pour les Verts et Denis Bouanga. Blessé au pied avant le dernier match de l'année perdu à Strasbourg (2-1), le meilleur buteur de l'AS Saint-Étienne (7 buts, 3 passes décisives) fait le bilan sur France Bleu Saint-Étienne Loire de la première moitié de saison de son équipe, 14e de Ligue 1 à la trêve.

La trêve et du repos en famille

"Les fêtes, c'est très important pour moi. Je retrouve ma famille au Mans. On ne se voit pas souvent. C'est pourquoi je ne pars jamais en vacances en décembre. Je pourrai pourtant."

"On a joué tous les trois ou quatre jours sur cette première partie de saison. Cela va nous faire du bien de retrouver tout le monde en janvier dont les blessés. Et puis, on n'aura plus autant de matches rapprochés. Cette période de repos est importante avant la seconde partie de saison."

Une période de repos importante avant la 2e partie de saison.

Bilan 2019 et objectifs 2020

"On a des objectifs élevés, de faire mieux que la saison passée. L'ASSE a terminé 4e c'est vrai. Ce sera compliqué de faire mieux. Après rien n'est perdu. Chaque équipe qui gagne monte rapidement au classement. On peut faire un beau parcours en seconde partie de saison."

"Après individuellement, j'espère avoir de meilleures statistiques que la saison dernière. Je suis à un petit but de la saison dernière (sept, ndlr). Je sais que ça peut bloquer aussi par manque d'efficacité. Donc je vais continuer à travailler pour dépasser ces huit petits buts."

Pas de départ au mercato d'hiver

"Il y aura peut-être des offres au mercato d'hiver mais je ne partirai jamais à la mi-saison. Je ne veux pas être coupé dans mon élan et aussi abandonner mon équipe. Pour l'instant, mon objectif est de rester à Saint-Étienne. Pourquoi partir alors que je me sens bien ici?"

"Cela fait chaud au cœur d'entendre son nom scandé par le Chaudron, comme contre Monaco. Ma mère est déjà venue. Mon père va bientôt venir. Après, il faut quand même garder les pieds sur terre et se remettre en question, qu'il y ait victoire ou défaite."

Feux d'artifice et bonne année

"Geoffroy-Guichard me plait. Le feu d'artifice contre le PSG c'était beau. Après on sait qu'il y aura des sanctions. Cela va faire chier tout le monde. Ce sera donc entre nos mains à nous. Mais c'est dommage que le 12ème homme ne soit pas là."

On a envie de gagner une coupe. Le club n'en a pas gagné depuis longtemps.

"En 2020, on peut me souhaiter d'être plus efficace. Il y a eu des occasions manquées contre le PSG. Et comme pour l'équipe, nous souhaiter du bien. On n'exclut aucune compétition cette année. On a envie de gagner une coupe. Cela fait longtemps que le club n'en a pas gagné."

Reprise de la compétition dimanche 5 janvier à Bastia en 32e de finale de la coupe de France.