AS Saint-Étienne - Denis Bouanga : "On s'est dit qu'on ne pouvait plus continuer comme ça"

Saint-Étienne, France

Après avoir renoué avec la victoire en Ligue 1 samedi contre Nîmes (2-1), les Verts (14e de Ligue 1) visent une qualification pour les quarts de finale de coupe de France, mardi (20h55), à Monaco. Les stars monégasques ont perdu à domicile, samedi, contre Strasbourg. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le principal objectif pour l'ASSE reste le championnat.

Une "prise de conscience" après Nantes

De retour samedi dans le Chaudron, suite à une blessure au pied qui l'a tenu éloigné des terrains pendant un mois, Denis Bouanga devrait être titulaire mardi soir à Monaco. Le meilleur buteur des Verts cette saison ressent un "nouvel état d'esprit dans le groupe après la dernière défaite" contre Nantes à domicile le 12 janvier.

Le Gabonnais (25 ans) souhaite ainsi "aller vers le haut", conscient que le classement de la Ligue 1 reste serré. "Une victoire et on fait la bascule au classement. Ce mois là est très important. Après la dernière défaite, on s'est dit les choses, qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Le club est ambitieux. On doit regarder de l'avant."

Après la dernière défaite, on s'est dit qu'on ne pouvait plus continuer comme ça.

Objectif : être placé avant le sprint final

Pour le manager des Verts, Claude Puel, cette prise de conscience était nécessaire. "On est mal classés. On doit remettre la marche avant. Après, on a loupé notre mois de décembre avec énormément de blessés dans le domaine offensif."

Je voudrais qu'on soit placé fin avril pour participer à un sprint.

Et Claude Puel de poursuivre : "Mais voilà. Une équipe, elle réagit, elle remonte et elle se fixe objectifs. Je voudrais qu'on soit placé fin avril pour pouvoir participer à un sprint plus haut. Cela dépend des résultats. Il faut être présent à chaque match."

Youssouf toujours blessé, Camara incertain

