AS Saint-Étienne : Diousse et Pierre-Gabriel incertains pour Marseille

Ce mercredi matin Assane Diousse et Roanël Pierre-Gabriel ont quitté l'entrainement prématurément. Assane Diousse est resté au sol après un choc avec l'un de ses coéquipiers au cours d'une opposition. Le milieu peinait à marcher. Il souffrait tellement que deux membres du staff stéphanois l'ont aidé à regagner le vestiaire. Le Sénégalais souffre d'un traumatisme de la jambe gauche.

Pour l'heure impossible de savoir s'il va figurer sur la feuille de match dimanche soir à Marseille. Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule le jeune défenseur Ronaël Pierre-Gabriel a également quitté ses partenaires au cours de l'entraînement. Il était gêné par une tendinite rotulienne au genou gauche. Le joueur de 19 ans a déjà connu cette blessure par le passé.

Qui pour assurer la défense au Vélodrome ?

Julien Sablé sera privé de Romain Hamouma et Loïc Perrin tous les deux blessés. L’entraîneur des Verts ne pourra pas non plus compter sur Rémy Cabella puisque, selon les informations du journal La Provence, une clause empêche l'international français de jouer contre le club qui l'a prêté : Marseille. Si les forfaits d'Assane Diousse et Roanël Pierre-Gabriel sont confirmés le duo Sablé-Gasset devra faire preuve de créativité au moment de remplir la feuille de match. Des nouvelles des deux joueurs seront données ce vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match.