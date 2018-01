Le Chaudron s’annonce bouillant ce soir au coup d’envoi du match Saint-Etienne – Caen. Les Verts, malmenés en championnat, ont frappé fort lors du mercato et même l’entraineur Jean-Louis Gasset appelle les supporters à l’union sacrée ce samedi contre le Stade Malherbe.

Depuis quatre ans Saint-Etienne avait pris l’habitude de jouer une qualification européenne. Mais cette saison rien ne va dans l’institution verte et l'ASSE se retrouve dans l’inconfortable situation de devoir jouer son maintien en ligue 1. Seulement 16e avec une maigre sécurité d’un point d’avance sur le barragiste, le club a sorti le carnet de chèque pour renforcer son effectif : quatre joueurs, tous (ex)internationaux sont arrivés dans le Forez. La dernière recrue, Neven Subotic, devrait être lancée dès ce soir face au stade Malherbe de Caen.

International serbe (37 sélections) Subotic a été présenté hier à la presse stéphanoise. Le solide défenseur central a expliqué voir dans ce transfert « un sacré challenge personnel dans un club qui a une longue histoire ». Après 10 saisons en Allemagne dominée par une finale de Ligue des Champions avec Dortmund, il sera chargé d'apporter son expérience et une certaine grinta à la 18e défense du championnat. Subotic est donné titulaire ce soir même s'il n'a eu qu'une séance d'entrainement avec ses nouveaux partenaires.

Une équipe renouvelée à 40 % !

Si un (très léger) doute subsiste sur la participation de Subotic, les autres joueurs arrivés cet hiver seront bien titulaires : le milieu Yann M'Vila et la paire d'attaquants Robert Beric - Paul-Georges N'Tep. Pour ce dernier ce sera même son premier match dans le Chaudron avec le maillot vert. Le coach stéphanois Jean-Louis Gasset se félicite de disposer d'une "équipe cohérente quand on couche les noms sur le tableau. Mais maintenant il faut la faire jouer". L'entraineur espère voir les renforts apporter une plus-value de nature à reconquérir le 12e homme : le peuple vert de Geoffroy-Guichard, sevré de victoire (une seule à domicile depuis octobre). Jean-Louis Gasset a d'ailleurs lancé un message explicite aux supporters "s'il y a une chose que les autres mal classés n'ont pas c'est le public ! J'espère que tout le monde sera à la hauteur. Les joueurs en premier et les supporters".

La volonté d'une révolte est donc clairement perceptible à Saint-Etienne. Ce qui conforte clairement l'intuition de Patrice Garande... le coach caennais a évoqué un "match combat" pour sa troupe ! Mais une rencontre qui pourrait, espère-t-il, basculer si les Malherbistes résistent bien dans l'impact physique et parviennent à offrir un bon jeu de transition vers l'avant pour faire douter les Stéphanois..... joueurs et publics !