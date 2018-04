Toute cette semaine, le musée des Verts propose de monter dans le bus des Verts en plus de la visite du stade et du musée. Inauguré l'année dernière, ce bus de 30 places permet aux joueurs d'effectuer de courts trajets.

Saint-Étienne

Le musée des Verts va bientôt accueillir son 200.000ème visiteur. Le musée qui a ouvert le 20 décembre 2013 est le premier à être dédié à un club de football en France. Si vous y allez cette semaine vous pourrez découvrir le bus de l’ASSE. Il conduit les joueurs à l'aéroport et au stade Geoffroy-Guichard.

Un frigo, des écrans et des sièges personnalisés.

Le bus est bien équipé, avec un frigo, trente fauteuils en cuir aux couleurs du club et une grande table. Assis sur le sur le siège de Loïc Perrin est ravi "Il est plus confortable que celui du collège ou le bus de la ville. En plus il y a des écrans, c'est la classe". Depuis le début de la semaine le musée affiche complet pour les visites. "La possibilité de voir l'intérieur du bus attire plus de visiteurs" confie Laurine Boit Andri assistante administrative au musée. Installé au fond du bus Gérard estime, non sans humour, "qu'avec un bus comme ça les joueurs n'ont pas le droit à l'erreur. On n’est pas fatigué avec un bus comme ça."