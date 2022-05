ASSE : "Est-ce qu'ils ont bien préparé une éventuelle descente? On en est pas complètement certain"

A quatre jours de son dernier match de la saison de Ligue 1, contre Nantes, l'ASSE est relégable, et le club est est plus que jamais au bord du gouffre de la Ligue. Une éventualité qui terrifie une bonne partie du peuple vert. Et qui a de quoi préoccuper d'un point de vue économique pour Jean-François Brocard.

"Est-ce qu'ils ont bien préparé une éventuelle descente, s'interroge le chercheur, on en est pas complètement certain. Et quand je dis bien préparer, c'est notamment, est-ce qu'ils ont dans les contrats inclus des clauses qui leur permettraient de voir les salaires distribués aux joueurs diminuer. [...] Il y a des clauses qui existent : si le club est en Ligue 1 le joueur touche tant, et si le club est en Ligue 2 le joueur touche moins. Et si la clause n'est pas inclue au départ évidemment quand le joueur est dans un club qui descend et qu'il n'y a pas de clause dans son contrat, alors il souhaite maintenir son salaire au niveau où il était au départ et ça ça mettrait le club en grosse difficulté, puisque les salaires sont la partie principale des charges auxquelles font face les clubs, donc c'est l'un des éléments très importants et on espère que le club a pris les devant là-dessus."

La question est plus que pertinente, puisqu'une bonne partie de l'effectif des Verts arrive en fin de contrat. Plusieurs cadres du vestiaire, notamment Ryad Boudebouz et Wahbi Kazhri, pourraient très probablement quitter Saint-Étienne. Mais c'est presque un mal pour un bien, évalue Jean-François Brocard : "Est-ce qu'il faut les refaire signer au salaire de Ligue 1? Évidemment que non puisqu'en face il n'y aura pas les mêmes recettes. Est-ce que les joueurs accepteront de signer des contrats à des salaires plus bas? C'est toute la question de la négociation, je pense qu'il y a aussi besoin d'une nouvelle dynamique sportive, et je ne suis pas certain que ces gros contrats restent l'année prochaine en Ligue 2."

La baisse des droits TV priverait l'ASSE d'une manne financière énorme

Car avec la baisse de ses recette de droits TV, l'ASSE va voir ses rentrées financières fondre comme neige au soleil. "Il va y avoir une baisse des droits télé, qui sont une recette très importante des clubs professionnels." Même si Jean-François Brocard relativise. "Les clubs qui sont relégués bénéficient d'une aide à la relégation, ce qui permet de créer un petit matelas, pour que ça soit pas obligatoirement une catastrophe économique. Maintenant cette aide elle ne dure pas, donc ça veut dire que la première année, c'est déjà pas évident, mais si jamais vous n'arrivez pas à remonter vite, c'est là que vous commencez vraiment à redevenir un club de Ligue 2. Et la difficulté de l'ASSE, c'est qu'il faut être capable de faire face aux charges du centre d'entraînement, du stade, du staff, de l'administratif, et c'est là où ça deviendrait compliqué."