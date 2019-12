Après un début de saison compliqué, l'ancien ailier de Clermont (Ligue 2) enchaîne les matches avec l'ASSE et répond aux rumeurs autour d'un départ cet hiver.

AS Saint-Étienne | Franck Honorat : "J'ai envie de rester ici et de jouer ici"

Saint-Étienne, France

Il n'a pas marqué lors de la belle victoire des Verts contre Nicemercredi (4-1) dans le Chaudron. Mais Franck Honorat enchaîne désormais les matches, ces dernières semaines, avec l'ASSE. L'ex-Clermontois reste sur trois titularisations en quatre matches de Ligue 1, et une passe décisive pour Miguel Trauco lors de la victoire des Stéphanois à Nantes le mois dernier.

Direction un autre club de Ligue 1?

Franck Honorat a su aussi faire preuve de polyvalence, utilisé d'abord dans un rôle de piston, puis d'ailier mercredi. De quoi tordre le coup aux rumeurs qui l'annoncent partant au mercato d'hiver. Ces derniers jours, le journal L'Equipe a évoqué la possibilité d'un prêt en Ligue 1 en janvier, du coté de Metz, alors que Brest et Nîmes seraient également intéressés.

"Personne n'est venu me voir en disant qu'il ne savait pas ce qu'on allait faire de moi. Pour le moment, je veux rester ici et jouer ici. Les gens et les journalistes sont en droit de se dire que je peux avoir envie d'aller chercher du temps de jeu ailleurs."

Le foot ça va vite dans les deux sens, et pour le moment dans le bon. Donc il ne faut rien lâcher.

"J'avais joué aucun match jusque là. J'ai été blessé en début de saison et j'ai joué avec l'équipe réserve. Mais le foot ça va vite dans les deux sens, et pour le moment dans le bon. Donc il ne faut rien lâcher."

Les Verts retrouvent le chemin de l’entraînement ce vendredi matin, avant de jouer à nouveau à Reims dès dimanche (15h). C'est à 11 heures à l'Etrat et c'est ouvert au public.

Prochain match, Reims / ASSE, dimanche 15h, à vivre dès 14h30 en intégralité sur France Bleu.