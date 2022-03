Plus de 34.000 personnes sont attendues dans le Chaudron ce dimanche pour la réception du FC Metz à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1 à 13 heures.

AS Saint-Étienne : Geoffroy-Guichard va connaître sa plus grosse affluence depuis le début de la crise Covid

Plus de 34.000 spectateurs seront présents pour ASSE - FC Metz ce dimanche

L'ambiance s'annonce exceptionnelle ce dimanche à Geoffroy-Guichard. L'opération "Tous au stade" avec l'intégralité des places à 10€ a visiblement été un succès. Ce samedi plus de 34.000 billets ont déjà trouvé preneur. Il s'agit d'un record cette saison devant la réception de Lyon où 33.643 spectateurs étaient présent le 3 octobre dernier. Il s'agit même de la plus grosse affluence depuis ASSE-PSG en décembre 2019 et donc depuis le début de la crise sanitaire

Le club demande aux supporters de venir tôt

La tribune Henri-Point, les deux kops et le balcon de la tribune Charles-Paret sont complets. Vous pouvez encore vous procurer des places sur le site du club et également ce dimanche à la billetterie du stade ouverte jusqu'à 13h30.

Afin de réguler cet important afflux de supporters, les portes du stade Geoffroy-Guichard ouvriront à 11h30, soit une heure et demie avant le coup d'envoi du match.