C'est devenu une habitude depuis son arrivée à l'ASSE début janvier, Ghislain Printant analyse la rencontre passée, toujours positivement, souvent en remerciant le public. Il s'est inscrit sur Twitter en novembre 2015 et cela n'avait au départ rien à voir avec le football. "J'avais ouvert le compte lorsqu'il y avait eu les attentas à Paris, pour témoigner de mon soutien" se rappelle le natif de Montpellier.

Ensuite, forcément, son métier de coach l'a amené à commenter les résultats des équipes qu'il entraine. "Je fais en sorte de pouvoir échanger avec les gens qui ont envie de communiquer, de partager", analyse l'adjoint de Jean-Louis Gasset. "Le tout e restant dans le postif et non pas dans la polémique".

Petit week-end en famille après #SRFCASSE . Bravo aux joueurs bonne prestation avec du jeu et une grande discipline tactique. Merci à nos supporters toujours derrière nous. 🍀 — Printant Ghislain (@GPrintant) March 11, 2018

Les entraineurs sur les réseaux sociaux sont assez rares en France, alors que dire des adjoints, quasiment absents. C'est la preuve justement que Ghislain Printant n'est pas un adjoint comme un autre et qu'il a en tout cas le champs libre, dans le contrôle, pour s'exprimer et de la part du club et de la part de Jean Louis Gasset dont la communication n'excède, elle, généralement pas les interviews traditionnelles d'avant et d'après match.