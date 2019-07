AS Saint-Etienne : Harold Moukoudi, futur homme fort de la défense verte ?

Saint-Étienne, France

Encore 4 séances d'entrainement à l'Etrat pour les Verts d'ici à la fin de la semaine. Une ce jeudi matin à 9h30, deux vendredi à 9h30 et 18h et une dernière samedi à 9h30.

Des journées de travail, essentiellement physiques pour commencer et retrouver le rythme. Des séances importantes pour l'une des recrues, Harold Moukoudi, arrivé libre du Havre sans avoir joué de l'année 2019, laissé au placard par le club normand car le jeune défenseur ne souhaitait pas prolonger dans son club formateur. Il sait qu'il arrive à Saint-Étienne avec la réputation d'un joueur au très fort potentiel. C'est pour cela qu'il arrive en préparation déjà très affuté pour faire sa place chez les Verts. Il assure avoir multiplié les exercices au Havre et même pendant les vacances.

Harold Moukoudi, comme Franck Honorat et Alpha Sissoko, a la particularité d'avoir signé à l'ASSE avant la fin de la saison dernière. La qualification directe en Ligue Europa a donc été un plus non négligeable. Y participer c'est un "rêve" pour lui, tout comme celui de retrouver pourquoi pas l'équipe de France lui qui a connu la sélection en moins de 16, mois de 17 et moins de 18 ans.