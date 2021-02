AS Saint-Etienne : les finances, la crise du covid, les supporters vus par Jean-François Soucasse

Les droits télés, les finances du club, la politique des transferts ou encore les relations avec les supporters au menu de cet entretien exceptionnel avec le directeur général des Verts.

Son arrivée à Saint-Étienne : "Un grand bonheur"

J'ai connu Saint-Étienne en tant que joueur en 1995. Le temps a passé puis j'ai eu un parcours professionnel qui m'a permis de mettre au service de ce grand club. C'est un grand bonheur, une grande responsabilité. Nous sommes prêts avec toutes les équipes. L'ASSE et le TFC ont commun d'être des clubs formateurs, investis dans les actions sociales mais c'est un contexte différent : un club mythique, des titres, un public incroyable.

La relation avec les supporters à Toulouse : "Ca construit un homme"

Ces relations sont parfois aléatoires, au gré des éléments et des résultats. Ce que je retiens c'est qu'on a partagé des émotions. On a réussi beaucoup de belles choses même si on a raté certaines. Ca construit un homme, ça construit un club. Aujourd'hui je suis prêt pour une nouvelle aventure et c'est ce qui m'importe.

Son poste de directeur général : "Je travaille pour l'avenir"

Il faut gérer la pression des supporters. Quand on choisit cette voie, encore plus quand on a été footballeur. On a cette passion, on aime défendre des points de vue. Ils ne sont pas toujours audibles, pas toujours construits. Il faut faire de la pédagogie. Je ne me demande pas combien de temps je vais durer à ce poste. Ma précédente expérience a duré 17 ans, vous voyez donc où je place le curseur. Le football est un monde de passion qui peut parfois mener à une forme d'instabilité. Moi je travaille pour l'avenir et le long terme.

Les droits TV récupérés par Canal + et la crise du Covid : "On sait où on va"

L'avantage aujourd'hui c'est qu'on sait où on va. Il faut reconnaitre que c'est très loin des espoirs et des projections. Le Covid à l'échelle du championnat c'est 800 millions d'euros de perte, Mediapro c'est 400 millions. C'est 1,2 milliard pour la saison en cours. La Ligue a fait un très bon travail en privilégiant une vision à court terme en stabilisant l'environnement qui était, pour le coup, instable. Ensuite il y a le Covid qui impacte nos revenus passés et le marché des transferts. Dans les 5 grands championnats, le mercato a été divisé entre 2 et 5. Et l'incertitude liée au Covid va peut-être durer plus longtemps que celle liée aux droits télé.

Les pertes sur la saison 2020-2021 : "L'ASSE avait anticipé"

Autour de 20 millions d'euros de perte liés aux droits télé nous ne sommes pas loin de la réalité. L'impact Covid est sur des proportions équivalentes. 40 millions d'euros de budget amputé ? Disons qu'il faut faire preuve de pédagogie. On parle là de revenus et de baisses de chiffre d'affaires. Cela ne se traduit pas heureusement de manière équivalente à des pertes en fin de saison. On confond parfois perte de chiffre d'affaires et résultats négatifs. L'AS Saint-Etienne avait anticipé et mis en place des mesures. Le modèle de l'ASSE a été vertueux pendant 10 ans. La pandémie cumulée aux droits télé a amorcé un nouveau cycle et l'arrivée de Claude Puel a permis ça. Il y a évidemment de quoi être inquiets mais on a les armes et on est en ordre de bataille. On est aussi un peu mieux préparé que d'autres clubs. Les clubs qui ont beaucoup investi lors des derniers mercatos et qui ont vendu peu sont mécaniquement plus exposés.

La frustration des supporters : "Hâte de repartager des émotions"

J'entends cette frustration qui se cumule avec la période covid où le lien entre les joueurs et les supporters s'est peut-être distendu. Je fais le pari qu'avec le retour des résultats et d'un contexte sanitaire plus favorable, tout cela va repartir. Saint-Étienne est toujours un club qui a eu besoin de ses supporters pour faire de grandes choses. Ce n'est pas le moment que les supporters nous quittent. Au contraire, on a hâte de repartager des émotions.

Le projet de Claude Puel : "Pas de meilleur projet à mes yeux"

Aujourd'hui Claude Puel a inscrit son projet dans du moyen terme. C'est inédit et courageux. Rebâtir le club autour du centre de formation c'est ambitieux. Cela demande du temps et cela crée des frustrations. Dans le contexte économique et sanitaire qu'on connait, il n'y a pas de meilleur projet à mes yeux.

Les ventes de jeunes joueurs : "Donner confiance aux joueurs et à leur environnement"

Ces ventes là n'étaient pas l'expression d'une volonté. Il y avait une contrainte économique et budgétaire qui s'entendait à cette période là. Aujourd'hui l'ambition c'est de pouvoir construire ce club en profitant le plus longtemps possible de ces jeunes joueurs. Une fois la crise passée, la tempête absorbée, Saint-Étienne a des atouts importants pour continuer d'être une place forte du foot français. Sur les contrats des jeunes joueurs, l'environnement juridique est fragile et assez peu sécurisant pour les clubs, avec un premier contrat professionnel qui dure 3 ans. A peine ont-ils signé un contrat que vous vous trouvez dans une situation de renégociation et de pression des clubs des grands championnats. En attendant que la réglementation bouge il faut donner confiance aux joueurs, à leur environnement. Leur montrer que Saint-Étienne est un magnifique club pour se former, pour apprendre, pour performer au plus haut niveau.

Retour du salary-cap et baisse de salaires des joueurs : "une politique salariale plus vertueuse sera un axe privilégié"

C'est une solution mais ce n'est pas la seule, déjà parcequ'il y a des contrats en cours. Plusieurs possibilités sont sur la table et vont donner lieu à des arbitrages. Le retour à une politique salariale plus vertueuse sera un axe privilégié à Saint-Étienne et ailleurs.

Tampon entre les supporters et les présidents appelés à la démission ? : "Pas là en tant qu'avocat"

C'est l'avantage d'avoir un regard nouveau. Je ne viens pas en tant qu'avocat. Il y a des actionnaires au club qui m'ont fait confiance, qui 'mont demandé de l'inscrire dans une dynamique, dans un projet défini piloté sans ambiguïté par Claude Puel. Factuellement, Saint-Étienne a connu des très bons moments en étant européens, en formant des joueurs de niveau international. Je note juste que les actionnaires étaient déjà là.

Un apport de capitaux étrangers : "Pas dans ma fiche de mission de faire le maximum pour que l'ASSE soit vendue"

C'est un phénomène qui s'est accéléré quand on regarde les 10 plus grandes villes de France. Leur club a plus ou moins été racheté par des investisseurs qataris, russes, américains, anglais. Saint-Étienne montre qu'il y a un projet alternatif qui continue à exister. C'est important d'avoir des actionnaires passionnés, qui aiment leur club, qui sont solides dans la tempête. Je n'ai pas dans ma fiche de mission de faire le maximum pour que l'ASSE soit vendue.

Des prolongations proposées à Debuchy et Hamouma : le choix de Claude Puel

Cette question est sous la responsabilité de Claude Puel. A ma connaissance on en est pas à cette étape là. Un club bien géré suit les préconisations de son entraineur et je ne doute pas que ce sera le cas concernant ces joueurs et de tous les autres autres, dont les jeunes.